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Kırklareli'nde bulunan avcı dernekleri bir araya geldi



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü'nde il ve ilçelerde yer alan avcı dernekleri yetkilileri bir araya geldi.

2017-2018 av dönemi için Kırklareli ili Av Komisyonu öncesi il ve ilçelerinde yer alan avcı dernekleri yetkilileri Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü Kırklareli Şube Müdürlüğü'nde bir araya geldi. Toplantında genel avcılık konuları ve AVBİS sistemi hakkında görüş alışverişi yapıldı.

(KA-BA-Y)



28.01.2017 09:52:12 TSI

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