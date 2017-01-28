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Düzcespor'dan Hakan Zengin'e teşekkür ziyareti

28 Ocak 2017 Cumartesi, 09:49
Düzcespor'dan Hakan Zengin'e teşekkür ziyareti
Düzcespor'dan Hakan Zengin'e teşekkür ziyareti

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzcespor Yönetim Kurulu hafta sonu karşılaşacağı Düzcespor-Kırıkkalespor müsabakasının deplasman giderlerini kendi başına üstlenen Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin'i makamında ziyaret ettiler.
Kırmızı lacivertli takımın Spor Toto 3. Lig 20. Haftasında 29 Ocak 2017 Pazar günü Kırıkkalespor ile yapacağı maçın deplasman masraflarını Eski Düzcespor yöneticisi ve aynı zamanda Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin karşılayacağını bildirmişti.
Bu haberin kulübe ulaşmasının ardından Kulübün Basın Sözcüsü Taner Met ve Sportif Direktörü Habib Şenol Yılmaz, Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin'e bir teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler.
Yapılan ziyarette Düzcespor adına yapılması gereken olumlu hareketler konuşulurken, konuşma sırasında Düzcespor Yöneticiliği de yapan Zengin ile fikir alışverişinde bulunuldu. Yöneticilik döneminde yapmak istediklerini fakat gerçekleştiremedikleri projeler masaya yatırıldı.
Yapılan görüşmenin sonunda Divapan Genel Müdürü Hakan Zengin'e kendi adının yazılı olduğu kulübün lisanslı ürünü olan takım forması da hediye edildi. Yapılan görüşmenin sonunda fabrika önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile ziyaret tamamlanmış oldu.
(AY)

28.01.2017 09:54:11 TSI
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