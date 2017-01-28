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Konak'tan 'Hayırlı' sözleşme



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İZMİR (İHA) - Konak Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri atılan imzalarla noktalandı. Konak Belediyesi'nin MERBEL şirketine bağlı 628 çalışanı kapsayan sözleşme sağladığı maaş artışının yanı sıra getirdiği sosyal haklarla da işçilerin yüzünü güldürdü.

Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi imza törenine Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ve sendika temsilcileri katıldı. Konak Belediyesi'nin Merbel şirketinde görev yapan 628 çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi atılan imzalarla yürürlüğe girdi. Çalışanların yüzünü güldüren sözleşmeye iki tarafta bol bol 'Hayırlı olsun' dileklerinde bulunarak imza attı.



"Cesaret ve umut bulaşıcıdır"

Sözleşme sürecini sorunsuz noktaladıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yeni sözleşmenin herkese 'Hayırlar' getirmesini temenni etti. Başkan Pekdaş, "Hem Konak halkına, hem çalışanlarımıza, hem şirketimize, hem de belediyemize hayırlı olsun. Çünkü Türkiye'nin bu 'Hayır'lara ihtiyacı var. Bu atılan imzalar da hayırlı işler için, gelecek güzel günler için bir başlangıç olsun. Türkiye artık aydınlık günler görsün. Bu sözleşme umudumuzu çoğaltan bir sözleşme oldu. Bugünlerde birbirimize cesaret vermeye ve umudu çoğaltmaya ihtiyacımız var. Cesaret ve umudun bulaşıcı olduğuna inanıyorum. Konak Belediyesi'nden çıkan bu umut ve cesaretin herkese bulaşmasını diliyorum" dedi.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da imzalananın toplu sözleşmenin işçi sınıfına, Konak Belediyesi çalışanlarına ve halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Bu sözleşme Türkiye'nin en iyi sözleşmesi oldu" dedi. Sarı, emekten yana olan tavrıyla örnek gösterdikleri Başkan Pekdaş'a işçiler adına teşekkür etti. Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara da sözlerine sözleşmenin 'hayırlı olması' dilekleriyle başladı. Kara, "Yarınlar da umut olmak üzere" diyerek süreçte emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından taraflar toplu iş sözleşmesini imzaladı. Çalışanların emeklerini değerli kılan sözleşmenin imzalanmasının ardından Başkan Pekdaş ve sendika temsilcileri birlikte pasta kesti. Sendika Başkanı Kaya ayrıca tüm MERBEL çalışanları adına Başkan Pekdaş'a çiçek takdim etti.

(MY)



28.01.2017 10:08:59 TSI

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