YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Dernekler yerleşkesinde 2'nci etap çalışmaları başladı

Dernekler yerleşkesinde 2'nci etap çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, ikinci etap çalışmalarını 9 milyon 661 bin TL'ye ihale ettiği Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve Kültür Merkezi'nde 2. etap inşaat çalışmaları başladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın Doğuyaka Mahallesi'nde temelini attığı Avrupa'nın en büyük dernekler yerleşkesinde ihale sürecinin tamamlanmasının ardından 2. etap inşaat çalışmaları başladı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ve 3 firmanın teklif verdiği ihalede yaklaşık maliyeti 12 bin 501 lira olarak belirlenen ihaleyi 9 milyon 661 bin lira ile en düşük teklifi veren Ekoterm Mühendislik ve Murat Özen iş ortaklığı kazandı. İhale merkezin inşaat ince işi, mekanik ve elektrik tesisat, çelik çatı, köprü, dekoratif yapı işlerini kapsıyor. Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve Kültür Merkezi'nin inşaat işleri 270 gün içinde tamamlanması öngörülürken ihale sürecinin tamamlanmasının ardından merkezde inşaat çalışmaları başladı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) eski Başkanı Abdullah Sevimçok adını taşıyacak merkez, 13 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. 8 bin 666 metrekare kapalı alan sahip Sivil Toplum ve Kültür Merkezi, iki bloktan oluşuyor. Merkezde 163 dernek odası, 500 kişilik konferans salonu, 12 çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu, yöresel ürünlerini satışı amacıyla farklı üniteler, yemekhane, yarı açık toplantı ve etkinlik alanıyla birlikte kapalı otopark yer alıyor.

(SÇ-SÇ-Y)



28.01.2017 10:16:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER