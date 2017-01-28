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Şehidin adına yakışan turnuva

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:17
Şehidin adına yakışan turnuva
Şehidin adına yakışan turnuva

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İZMİR (İHA) - Kahraman Polis Memuru Şehit Fethi Sekin anısına Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen futbol turnuvası sonuçlandı. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucu şampiyonluğu Altay U10 takımı göğüsledi. Final maçını şehidin kardeşi Vedat Sekin de izlerken, maçı şehidin mesai arkadaşı İdris Yavuz yönetti. Geleceğin futbolcuları gol sevinçlerinde kahraman şehide asker selamı gönderdi. Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "Bizi öldürerek bölemezler. Çünkü biz Atatürk'ün çocuklarıyız, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleriyiz, Hasan Tahsin'in çocuklarıyız, Fethi Sekin'in kardeşleriyiz" dedi.
Ege Bölgesi'ndeki profesyonel ve amatör 28 U10 takımı Bayraklı Belediyesi Fethi Sekin Futbol Turnuvası'nda karşı karşıya geldi. Hafta başından bu yana çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvanın şampiyonu Altay oldu. Bayraklı Belediyesi Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'ndeki turnuvada Pınargücüspor 4'üncü, Genç Özgür Spor 3'üncü, Göztepe de 2'nciliği elde etti. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İzmir Şubesi tarafından da penaltı ve top sektirme yarışmaları düzenlendi. Top sektirme yarışmasında Manisaspor'dan Bayram Gül, penaltıda ise Buca Gençler Birliği'nden Hüseyin Eşpah rakiplerini eleyerek birinci oldu. Miniklerin sevinçleri görülmeye değerdi. Karşılaşmalarda gol sevinçlerinde kahraman şehidi unutmayan sporcular, kameralara ve tribüne asker selamı durdu.
Karşılaşmaları Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Aykut Çetinkaya ve kahraman şehit Fethi Sekin'in mesai arkadaşı polis memuru ve aynı zamanda hakem olan İdris Yavuz yönetti. Hain terör saldırısı sonrası İzmir adliyesi önündeki Arap isimli köpeğe de sahip çıkarak, arkadaşının emanetine gözü gibi bakan Yavuz, duygu dolu anlar yaşarken, karşılaşma sonrası mesai arkadaşına son kez asker selamı gönderdi.

"Fethi Sekin'in kardeşleriyiz"
Final müsabakası sonrası düzenlenen ödül töreninde konuşan Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, "İzmir kurtuluş savaşını başlatan ilk şehrimizdir. Kurtuluş savaşının sonlandığı şehir yine İzmir'dir. Dünyada başka örneği yoktur. Kurtuluş savaşının aynı şehirde ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin ile başlayıp, 9 Eylül'de kurtuluşu aynı şehirde biten dünyada başka bir şehir yoktur. İşte bu şehirde bir kahraman polis, tek başına vatan hainleriyle mücadele ederken hayatını kaybetti. Onun mücadelesini hep birlikte izledik. Elbette bizde milyonlarca kahraman var. Bizi öldürerek tüketemezler. Bizi Suriye, Irak veya Orta Doğu ülkesi sanıyorlar. Bizi bölemezler, bizi parçalayamazlar, bizi yok edemezler. Çünkü biz Atatürk'ün çocuklarıyız, Mustafa Kemal Atatürk'ün gençleriyiz, Hasan Tahsin'in çocuklarıyız, Fethi Sekin'in kardeşleriyiz. O yüzden bu mücadeleden vazgeçsin hainler. Bizimle uğraşmaları mümkün değil. Bugün burada minik yavrularımızı izledik. Hepsi birer kahraman. Yarışmacı bütün takımlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kahramanların sayesinde
Şehit adına yakışır bir turnuva düzenleyen Bayraklı Belediyesi'ne teşekkür eden İzmir Vali Yardımcısı Adem Karahasanoğlu, " Bu ülke, vatan Fethi Sekin gibi binlerce şehidin kanlarıyla sulanmış ve al bayrak göklerde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, bu millet birlik ve beraberlik içinde dimdik ayakta duruyorsa Fethi Sekin gibi kahramanların sayesindedir" dedi.
Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Ege Bölgesi'nden 28 U10 takımının katıldığı final müsabakalarına İzmir Vali yardımcısı Adem Karahasanoğlu, Bayraklı Kaymakamı Adem Arslan, Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper, Bayraklı ilçe Emniyet Müdürü Faruk Öztürk, ilçe Milli Eğitim Müdürü Şuayip Üner, belediye meclis üyeleri, şehit Fethi Sekin'in kardeşi Vedat Sekin, Emekli Astsubaylar Derneği Karşıyaka şubesi ve Muharip Gaziler Derneği Karşıyaka Şubesi temsilcileri, kulüp yöneticileri ile sporcuların aileleri ve sporseverler katıldı. Kupa töreninde Bayraklı Belediye Başkanı Hasan Karabağ, şehidin kardeşi Vedat Sekin'e plaket takdim etti. Manisaspor alt yapı antrenörü Rıdvan Türküler ise Başkan Karabağ'a spora desteklerinden dolayı takımın şiltini armağan etti. Törende ayrıca turnuvanın 4'üncüsü olan Pınargücüspor kupasını şehidin kardeşine verdi.
(MY)

28.01.2017 10:21:57 TSI
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