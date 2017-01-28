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Milletvekilli Fırat, gaziyi ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaralanan Adıyamanlı asker Uzman Çavuş Mustafa Özen'e Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulundu.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, geçtiğimiz günlerde Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaralanan askeri yalnız bırakmadı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren gazi Uzman Çavuş Mustafa Özen'i Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ziyaret ederek, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Milletvekili Fırat, Uzman Çavuş Mustafa Özen'i, sağlık durumu hakkında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Fatih Doğan'dan bilgi aldı.

(AHM)



28.01.2017 10:26:24 TSI

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