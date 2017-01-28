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Bornova Belediyesi'nin sağlık alanındaki seminerleri devam ediyor



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İZMİR (İHA) - Sağlık alanında düzenlediği etkinlikler ile vatandaşları uzman isimler buluşturan Bornova Belediyesi, son olarak "Albinizm" hastalığına dikkat çekti. Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde "En Güzel Beyaz Albinizm" sloganıyla düzenlenen seminer büyük ilgi gördü. Türkiye Albenizm Derneği işbirliğiyle gerçekleşen seminerde, Albinizm ve tedavi yöntemleri anlatıldı.

"Albinizm ve Az Gören Rehabilitasyonu" başlıklı seminer, Türkiye Albenizm Derneği işbirliğiyle Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik yoğun ilgi görürken tüm katılımcılara üzerinde "En Güzel Beyaz Albinizm" yazılı tişört hediye edildi.

Seminer öncesi konuşan Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Nurcan Çakır, Türkiye'ye örnek olan Evde Bakım Hizmetleri gibi projelerin yanısıra pek kurum, üniversite ve dernekle işbirliği yaparak vatandaşların sağlık konusunda bilinçlenmelerine katkı sağladıklarını söyledi. Türkiye Albinizm Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çalışkan ise böylesi önemli bir rahatsızlık ve tedavisi konusunda düzenlenen seminere destek veren ve ev sahipliği yapan Bornova Belediyesi'ne Başkan Olgun Atila'ya teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Göz Hastalıkları Uzmanları; Prof. Dr. Tülin Berk, Op. Dr. Murat Ezberci ve Görme Engelliler Özel Eğitim Öğretmeni Aysun Gülap Koç'un konuşmacı olduğu seminire geçildi. Albinizmin göz bulgularını anlatan Prof. Dr. Tülin Berk, genetik danışmanın ve erken müdahalenin önemini vurguladı. Preklinik çalışmaların olumlu sonuç verdiğini ifade eden Berk, "Tüm bunlarla birlikte destek grupları önemlidir ve desteklenmelidir" diye konuştu."Albinizm'de Az Görme" başlığıyla bir sunum yapan Op. Dr. Murat Ezberci, "Her şeyin başı ışık" diyerek, uygun ışık koşullarının sağlanmasının hasta için çok önemli olduğunu söyledi. Ezberci, gözlüklerde ışık duyarlılığına göre filtre kullanılması gerekliliğini de dikkat çekti. Görme Engelliler Özel Eğitim Öğretmeni Aysun Gülap Koç ise hastalıkta görsel öğrenmenin önemini anlattı. Vatandaşlar alanının uzmanı doktorlara soru sorma şansı da buldu.

(MY)



28.01.2017 10:26:36 TSI

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