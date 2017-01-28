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Akhisarlı Romanların sorunları masaya yatırıldı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:38
Akhisarlı Romanların sorunları masaya yatırıldı
Akhisarlı Romanların sorunları masaya yatırıldı

(Fotoğraflı)

Barış Gezici
MANİSA (İHA) - Akhisar'da yaşayan roman vatandaşlarının sorunları ve çözümü Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen sempozyum ile masaya yatırıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Roman Müziğini ve Kültürünü Koruma, Yaşatma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından "Akhisar'da yaşayan romanları sorunları ve çözümü" konulu sempozyum düzenlendi. Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen sempozyumda konuşmacı olarak Roman Müziğini ve Kültürünü Koruma, Yaşatma ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Memduh Tangül'ün yer aldığı sempozyumda romanların barınma, eğitim ve iş sorunları ele alındı. Sempozyuma ayrıca CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, İŞKUR Akhisar Şube Müdürü Yunus Yorgancı, CHP İlçe Başkanı İsmail Şahin, Kadın Kolları Başkanı Sevil Ender Büyükyazgan, ilçe yönetimi ve kadın kolları, 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği üyeleri, Akhisar Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Nevin Dağlı, roman derneği yönetimi, üyeleri ve roman vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan sempozyumda açılış konuşmasını yapan Dernek Başkan Yardımcısı Memduh Tangül, en büyük sıkıntılarının barınma ve eğitim olduğunu vurgulayan Tangül, "Özellikle barınma sorununu ben dahil hepimiz yaşıyoruz. 4-5 metrekarelik alanlarda yaşamaya çalışıyoruz. Bir diğer önemli sorunumuz ise eğitim. Yel değirmeni mevkiinde bir okulumuz var. Burada okuyan çocuklarımızın yüzde 80'i romandır. Ancak, okulun eğitim kalitesi ise tartışılır durumdadır. Zaten eğitimi iyi olsa bile bizim çocuklarımızın ödevlerini yapacak, ders çalışacak bir alanları bile yok. Evlerimiz buna müsait değil. Bu yüzden sokaklar çocuklarımızı bizden çalıyor. Öncelikle barınma sorununu aşarsak eğitim sorununu da aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
Akhisar'da roman vatandaşlar için yapılması planlanan toplu konut projesi hakkında bilgiler veren Tangül, 2010 yılında mecliste alınan kararla kabul edilen TOKİ projesinin kabulü ardından rafa kaldırıldığını; ancak dernek tarafından yeniden gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.
Diğer bir sorunlarının da iş olduğunu söyleyen Tangül, kendisinin daha önce İŞKUR'la çalıştığını ve çok memnun kaldığını Akhisar İŞKUR'un Müdürü Yunus Yorgancı ve personelin güler yüzlü bir şekilde hizmet sağladıklarını belirterek roman vatandaşların İŞKUR'a kayıt olmaları çağrısında bulundu. Tangül, ayrıca konuşmasında İŞKUR tarafından meslek edindirme kursları dahil olmak üzere birçok iş olanağı elde edeceklerini dile getirdi.
Sempozyuma konuşan CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, Manisa'da tüm roman mahallelerini gezerek evleri ziyaret ettiklerini belirterek konut olarak en sıkıntılı kesimin romanlar olduğunu bizzat gördüklerini söyledi. Romanların konut sıkıntısının kenar mahallelerde veya köylerde yaşayan vatandaşlardan daha vahim olduğunu ifade eden Biçer, "Ziyaretlerimizde bu evleri ve yaşam koşullarını fotoğraflayarak bir rapor oluşturduk ve valiliğe bizzat kendimiz ilettik. Akhisar'daki konut projesinde de TOKİ'nin verdiği cevabı çok gerçekçi bulmadım. Konut sorunuyla da bizzat ben ilgileneceğim. Bu talebi bakanlık kanalıyla resmi olarak bizzat biz iletelim. Barınma dışında başka sorunlarınızla da ben yakından ilgileneceğim. Ayrıca barınma konusuyla bizzat ilgileneceğim; çünkü çok ciddi ve acil çözülmesi gereken bir durum" diye konuştu.
Sempozyuma katılan Akhisar İŞKUR Şube Müdürü Yunus Yorgancı ise iş konusunda ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını belirterek öncelikle roman vatandaşların İŞKUR merkezine gelerek kayıt yaptırmaları gerektiğini söyledi.
(BG-AY-Y)

28.01.2017 10:43:05 TSI
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