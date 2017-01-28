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Erzincanlı Badmintonculardan Olimpiyat Adımı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Erzincanlı milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci hedef büyüterek çalışmalarını Olimpiyat kotası alabilmek olarak belirlediler.

Antalya'nın Kemer ilçesin de yapılan büyükler bayan milli takım seçmelerin de Erzincanlı milli sporcular büyük bir çıkış yakalayarak, olimpiyatlar için uluslar arası olimpiyat kotası ve turnuvalara gitme hakkı kazandılar.

2017' de hem Balkan hem de Avrupa Şampiyonluğunu kazanarak bir ilki gerçekleştiren Erzincanlı milli sporcular Bengisu Erçetin ve Nazlican İnci bundan sonraki hedeflerinin Japonya'nın Tokyo Şehrinde yapılacak olan olimpiyatlara diğer Türk sporcuları ile de rekabete girip uluslararası turnuvalarda kota alarak olimpiyatlara katılmak olduğunu belirttiler.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Milli takım antrenörleri Murat Sönmez Olimpiyat kotaları hakkında bilgi verdi. Sönmez " Milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin'in yaşları daha 15 ve 16 olmasına rağmen büyükler milli takımına girmeyi başardılar. Erzincan Türk Telekom spor kulübü sporcuları olan bu iki sporcumuzun ileride ülkemize daha büyük başarılar kazanacaklarına inanıyoruz. Yine erkeklerde Balkan şampiyonu ve Avrupa üçüncüsü olan İl Özel İdaresi Kulübü sporcusu Muhammed Ali Kurt da erkeklerde Türkiye de olimpiyatlar için en favori sporcular arasında yer almaktadır. Erzincan'ımızın bize vereceği desteklerle özellikle milli takım seviyesinde üst düzey başarılar sağlayacağız." dedi.

(FG-AT-Y)



28.01.2017 10:51:41 TSI

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