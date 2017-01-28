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Minyatür sanatçı Dalkılıç, 25'nci kişisel sergisini açtı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:48
Minyatür sanatçı Dalkılıç, 25'nci kişisel sergisini açtı
Minyatür sanatçı Dalkılıç, 25'nci kişisel sergisini açtı

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Minyatür sanatçısı Zeynep Dalkılıç, 'Doğaya' ismini verdiği 25'nci kişisel sergisini Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi'nde açtı.
Serginin açılış törenine MTSO Meclis üyesi Cebrail Orman, MTSO Genel Sekreteri Kadir Dölek, MTSO Genel Sekreter Yardımcısı Ezgi Uçar, sanatçı Celal Soycan ve sanatseverler katıldı. 38 eser sergileyen sanatçı, enstalasyon da kullanarak eserlerini sanatseverlerin beğenisine sundu. 25'nci kişisel sergisinin açılışında konuşan Dalkılıç, "Doğa sadece gözün görebildiklerini değil, ruhun saklı resimlerini de içerir. Bu sergiyle insan ve doğa arasındaki ilişkinin azaldığı konusunda farkındalık yaratmak ve doğanın yok oluşuna dikkat çekmek istedim. Doğanın yok oluşunu görmezden gelemeyiz. Duyarsız olmak yaşanacak en büyük sıkıntıların başlangıcıdır. Sahip çıktığımız ve koruduğumuz sürece karşılığını mutlaka alırız" dedi.
Mersin'de kitap süsleme sanatı olarak da bilinen minyatür sanatını yapan çok az sayıdaki sanatçıdan biri olduğunu dile getiren Dalkılıç, Mersin'de bu sanat dalına ilginin olduğunu ancak yerel yönetimlerden destek görmediği için talep ve ilginin gün geçtikçe azaldığını kaydetti. Klasik minyatür eğitimi aldığına da değinen Dalkılıç, minyatür sanatını kendine göre yorumlayıp modern minyatür tarzında eserler verdiğini söyledi. Sergisinde yerleştirme sanatı olarak da geçen enstalasyon çalışmasına da yer veren Dalkılıç, bu çalışma üzerinden de doğanın yok olmasına dikkat çekmek istediğini kaydetti. Doğanın, şehir içinde ve evlerde boğulduğuna vurgu yapan Dalkılıç, bu nedenle sergisinde çiçeklerin başına poşet geçirerek, şehirlerde oldukça azalan doğayı, dar bir çevrede sıkışmış olarak ruhunu ve son nefesini veriyormuş gibi sunmak istediğini dile getirdi.
Yurt içinde ve yurt dışında birçok sergisinin bulunduğunu, çalışmalarına Mersin'de devam ettiğini anlatan Dalkılıç, kurduğu Timya Sanat Grubu ile Türkiye genelinde faaliyet gösterdiklerini söyledi. Timya Sanat Grubu'nu 2009 yılında kurduklarından bahseden Dalkılıç, bu grupla Türkiye genelinde çalıştaylar düzenlediklerini, sosyal sorumluluk projelerine imza attıklarını ve karma sergiler açtıklarını aktardı. Grubun farklı illerden profesyonel ve amatör yaklaşık 50 sanatçıdan oluştuğunu dile getiren Dalkılıç, "Gittiğimiz her ilde önce geziyoruz. Sonra o ilin tarihi ve kültürel yapısını heykel, yağlı ve sulu boya, minyatür sanatı gibi sanatın çeşitli disiplinlerinde tuvale döküyoruz. Gittiğimiz illere güzel bir kültürel miras bırakmış oluyoruz. Bunu da o ilin valiliği, belediyesi gibi yerel yönetimlerinin desteğiyle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
16 Şubat'a kadar açık kalacak sergi hafta içi 08.30-18.00, hafta sonu ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.
(KRY-Y)

28.01.2017 10:53:21 TSI
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