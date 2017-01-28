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Kocamaz: "Mersin için herkes sorumluluk sahibi olmalı"

- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, İstanbul EMITT 2017 gala yemeğinde, Mersinlilerin et ve tırnak gibi olduklarını belirterek, hep birlikte Mersin'e sahip çıkma çağrısı yaptı



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin'i daha yaşanılır bir kent haline getirmek için herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiğini belirterek, "Mersin'i el ve gönül birliği içerisinde bir yerlere getirmenin gayretini gösteriyoruz. Hedeflediğimiz Mersin'i bugün yaşayamıyoruz ama bizden sonraki nesillere bir borcumuz var" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, 21. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2017 dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gala yemeğine katıldı. İstanbul Florya sahilinde düzenlenen gala yemeğinde Kocamaz'a, Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altınsu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ünal, Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, ilçe belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, dernek temsilcileri ve basın mensupları eşlik etti.

Kocamaz, yemekte yaptığı konuşmada, Mersin'in farklı birçok değeri ve kültürü barındıran bir şehir olduğunu ve Mersin'i daha yaşanılır bir kent haline getirmek için herkesin sorumluluk sahibi olması gerektiğini söyledi. Mersin'in tarih boyunca birçok farklı kültüre ev sahipliği yaptığını ifade eden Kocamaz, "Mersin gerçekten güzel bir şehir. Bizler de Mersinli olmaktan, Mersin'de bir arada yaşamaktan çok büyük onur duyuyoruz. Bu ülkede birlik ve beraberlik içerisinde yaşamak mecburiyetindeyiz. İnançlarımız, dünyaya bakış açımız farklı olabilir ama aynı ay yıldızlı bayrağın altında hep birlikte yaşıyoruz. Biz Mersin'de bugüne kadar demografik yapımız karışık olmasına rağmen bu birlikteliği gösterdik. Sadece dirilerimiz değil, atalarımız da aynı mezarlıkta yatıyor" diye konuştu.

Mersin'i hak ettiği yere getirebilmek adına kentin tüm paydaşları ile beraber el birliğiyle çalıştıklarını dile getiren Kocamaz, "Mersin'i el ve gönül birliği içerisinde bir yerlere getirmenin gayretini gösteriyoruz. Hedeflediğimiz Mersin'i bugün yaşayamıyoruz ama bizden sonraki nesillere bir borcumuz var. En azından onların layık olduğu Mersin'i onlara vermek hepimizin boynunun borcu. Halkımız, meclis üyeleri, muhtarlar, ilçe belediye başkanlarımızla Mersin'in ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Biz Mersinliler olarak et ve tırnak gibiyiz. Birbirimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Mersin'e hep birlikte sahip çıkalım. Mersin biziz, biz Mersiniz" ifadelerini kullandı.

Gala yemeğinde Başkan Kocamaz'ın doğum günü de kutlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen gala yemeğinde Başkan Burhanettin Kocamaz'ın doğum günü de kutlandı. Sürpriz doğum günü kutlamasında doğum günü pastasını kesen Kocamaz, böyle bir kutlama beklemediğini ifade ederek, "Arkadaşlarımız doğum günümüz için düşünmüş, böyle bir sürpriz yapmışlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Doğum günümü sizlerle kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Gece sonunda Başkan Kocamaz'a hediyesini Büyükşehir Belediyesi çalışanları adına Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel verdi.

(KYM-Y)



28.01.2017 10:53:50 TSI

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