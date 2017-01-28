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Başkan Ak Mohaç Türküsü şiirini şehitler için okudu

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:49
Başkan Ak Mohaç Türküsü şiirini şehitler için okudu
Başkan Ak Mohaç Türküsü şiirini şehitler için okudu

ANKARA (İHA) - AK Parti Keçiören Gençlik Kolları tarafından Osmanlı Devleti'nin 718'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Bir Leyla Düşlemesidir Aşk-Saraydan Şiirler" programında, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da "Mohaç Türküsü" şiirini 15 Temmuz şehitleri için okudu.
Yunus Emre Kültür Merkezindeki programa Başkan Mustafa Ak'ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mümin Altunışık, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert ve Gençlik Kolları Başkanı Murat Tunçbilek de katıldı. Osmanlı padişahlarının tanıtıldığı sinevizyon gösterisi ile başlayan programda, şiir yazan 33 padişahın şiirleri okundu. Şiir okuyan Gençlik Kolları üyeleri Osmanlı dönemini yansıtan giysiler giyerken, aralarında Hürrem Sultan'ın Kanuni Sultan Süleyman'a yazdığı mektup dahil Osmanlı padişahlarına dair ilginç anekdotları da izleyicilerle paylaştılar.
Gecede protokol heyeti de şiir okurken, Başkan Mustafa Ak, Yahya Kemal'in "Mohaç Türküsü" adlı şiirini seslendirdi. Şiirin en ince ve zarif sanat dalı olduğunu belirten Başkan Ak, "Sayfalarla anlatılabilecek bir konu bir mısraya sığdırılabilir. Okuduğum şiir bir askerin şehit oluşunu anlatıyor. Bu şiirimi bütün 15 Temmuz şehitlerine adıyorum" dedi.
Tunçbilek, geceye katılan protokol heyetine plaket takdim ederken, program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
(BC-MK-Y)

28.01.2017 10:55:23 TSI
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