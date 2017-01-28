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Muş'ta 365 köy yolu ulaşıma kapandı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:57
Muş'ta 365 köy yolu ulaşıma kapandı

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA)  Muş kar yağışı ve fırtınadan dolayı 365 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.
Muş'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 369 köy yolunun 365'i ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekibi kapanan köy yollarını yeniden açma çalışmalarını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmuz Yentür, kar ve tipiden dolayı kapanan köy yollarını açmaya çalıştıklarını, önceliklerinin ise acil vakalar olduğunu söyledi.
Karayolları 113. Şube Şefi Veysel Taşkın ise, bölgede kapalı yollarının olmadığını, Muş-Bingöl, Varto-Erzurum-Karlıova bölgesi ile Muş-Ağrı-Kazana rampasında ulaşımın güçlükle sağlandığını söyledi.
(NA-ŞAK-Y)

28.01.2017 11:01:50 TSI
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