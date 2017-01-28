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Halk pazarı cep yakıyor



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak semt pazarında fiyatlar cep yakıyor.

Zonguldak'ta Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarında havanın soğuk olması ve kar nedeniyle yolların kapalı olması nedeniyle Pazar fiyatları vatandaşın cebini yaktı.

Tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin pahalı olduğunu söyleyen vatandaşlar, fiyatların pahalı olmasından yakındı. Zonguldak halk pazarına giden vatandaşlar alış veriş yaptı. Bazı vatandaşlar fiyatların yüksek olmasını eleştirirken, bazıları da fiyatların uygun olduğunu söyledi. Halk pazarında yapılan araştırmalara göre fiyatlar şöyle sıralandı:

Patates 1-1.5 TL, domates 2 TL, salatalık 3TL, marul 4 TL, soğan 1TL, patlıcan 4 TL, mandalina 2 TL, elma 2 TL'den alıcı buldu.

(SÖ-SÖ-Y)



28.01.2017 11:03:16 TSI

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