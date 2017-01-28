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Vali Nayir: Fabrika yetkilileri ile Kütahya için neler yapabileceğini konuştuk

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:01
Vali Nayir: Fabrika yetkilileri ile Kütahya için neler yapabileceğini konuştuk
Vali Nayir: Fabrika yetkilileri ile Kütahya için neler yapabileceğini konuştuk

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet Hamdi Nayir, iş dünyasına gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında İstanbul Gübre Sanayi Anonim Şirketi Kütahya Fabrikası'nı (Azot) ziyaret etti.
İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok ile Fabrika Müdürü Ali Sallantı tarafından karşılanan Vali Nayir, fabrikadaki üretim alanlarını gezdi, işçilerle sohbet etti.
Ürün kapasitesi ve istihdam hakkında Vali Ahmet Hamdi Nayir'e bilgiler veren İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok, "201 bin 300 ton/yıl Seyreltik Nitrik Asit, 338 bin 500 ton/yıl yüzde 26 N'lu Kalsiyum Amonyum Nitrat veya 250 bin ton/yıl Poroz Amonyum Nitrat, 15 bin ton/yıl Derişik Nitrik Asit ile 2017 sonu itibariyle 50 bin ton/yıl Potasyum Nitrat üretimi gerçekleştirilecektir. Fabrikamızda mevcut çalışan sayımız 155 kişi olup, 2017 sonunda 230 kişi olacaktır" diye konuştu.
2004 yılından bugüne kadar, mevcut tesislerin yenileme ve modernizasyonu için 23 milyon dolar harcama yapıldığını ifade eden Tok, "2017 yılında 38 milyon dolarlık Potasyum Nitrat yatırımı gerçekleştirilecektir" dedi.
İGSAŞ Kütahya ziyareti hakkında bilgiler veren Vali Ahmet Hamdi Nayir, "Kendi sektöründe ülkemizin önde gelen kuruluşlarından biri olan İstanbul Gübre Sanayi Anonim Şirketi Kütahya Fabrikası aynı zamanda dünyanın da en büyük üreticilerinden biri. Üretim, ihracat, istihdam ve dünya pazarlarındaki rekabet gücüyle Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan Yıldızlar Yatırım Holding bünyesindeki İGSAŞ gerek ülkemiz gerekse ilimiz ekonomisine önemli bir katma değer sağlıyor. Ziyaretimizde üretimi inceledik, çalışmaları yerinde gördük. Karşılıklı istişarelerde bulunarak İGSAŞ Kütahya için imkanlarımız ölçüsünde neler yapabileceğimizi konuştuk" dedi.(EFE)

28.01.2017 11:05:58 TSI
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