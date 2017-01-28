28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çayırova Hasan Tahsin İlkokulu'na spor salonu inşa ediliyor

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:01
Çayırova Hasan Tahsin İlkokulu'na spor salonu inşa ediliyor
Çayırova Hasan Tahsin İlkokulu'na spor salonu inşa ediliyor

(Fotoğraflı)

İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Hasan Tahsin İlkokul'una spor salonu inşa ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitime katkı sağlamak amacıyla okullara spor salonu inşa ediyor. Öğrencilerin spor alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan spor salonları çeşitli spor dallarının gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çayırova Hasan Tahsin İlköğretim Okulu için spor salonu inşa ediyor. Yapının temel uygulama çalışmaları sürüyor. Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28x13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9x13 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar ve tuvaletler ve büfe bulunacak.
(İG-RFK-Y)

28.01.2017 11:07:02 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanı Akdağ:
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ:
Kocaeli'de hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Sağlık Bakanı Akdağ:
YEREL

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ:
&quot;Bisikletli kar küreme&quot; çalışması
YEREL

"BİSİKLETLİ KAR KÜREME" ÇALIŞMASI
Büyükşehir'den Boşnak öğrencilere anlamlı gezi
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BOŞNAK ÖĞRENCİLERE ANLAMLI GEZİ
Kocaeli'de kültür sanat
YEREL

KOCAELİ'DE KÜLTÜR SANAT
Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

KOCAELİ'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Kocaeli'de kafe olarak kullanılan tekne battı
YEREL

KOCAELİ'DE KAFE OLARAK KULLANILAN TEKNE BATTI

Kartepe Belediyesi, Birlik caddesinde yağmursuyu ızgara çalışması yaptı
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ, BİRLİK CADDESİNDE YAĞMURSUYU IZGARA ÇALIŞMASI YAPTI
Kartepe Belediyesi'nden tatil ruhsatları için son uyarı
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ'NDEN TATİL RUHSATLARI İÇİN SON UYARI
Kartepe'de kar küreme çalışmalarında durmak yok
YEREL

KARTEPE'DE KAR KÜREME ÇALIŞMALARINDA DURMAK YOK
İzinsiz tabelalara 20 bin TL ceza
YEREL

İZİNSİZ TABELALARA 20 BİN TL CEZA
Kocaeli'de 371 araç ve bin 658 personel karla mücadele ediyor
YEREL

KOCAELİ'DE 371 ARAÇ VE BİN 658 PERSONEL KARLA MÜCADELE EDİYOR
Gölkay Park'a korkuluk inşa ediliyor
YEREL

GÖLKAY PARK'A KORKULUK İNŞA EDİLİYOR
Başiskele'de yoğun kar mesaisi sürüyor
YEREL

BAŞİSKELE'DE YOĞUN KAR MESAİSİ SÜRÜYOR
Gebze'de bozulan asfalt zeminler onarılıyor
YEREL

GEBZE'DE BOZULAN ASFALT ZEMİNLER ONARILIYOR
İzkart'lar hizmete hazır
YEREL

İZKART'LAR HİZMETE HAZIR
Başkan Baran, 2016 yılını değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN BARAN, 2016 YILINI DEĞERLENDİRDİ
Körfez Belediyesi çözüm masası 2016 yılında bin 470 başvuruyu sonuçlandırdı
YEREL

KÖRFEZ BELEDİYESİ ÇÖZÜM MASASI 2016 YILINDA BİN 470 BAŞVURUYU SONUÇLANDIRDI
İzmit Belediyesi bir ayda 97 adet yapı kullanım izin belgesi düzenledi
YEREL

İZMİT BELEDİYESİ BİR AYDA 97 ADET YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ DÜZENLEDİ
Başkan Toltar'dan Yaman'a geçmiş olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN TOLTAR'DAN YAMAN'A GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonu
YEREL

KOCAELİ MERKEZLİ HIRSIZLIK OPERASYONU
Görme engelliler KO-MEK ile dünyaya açılıyor
YEREL

GÖRME ENGELLİLER KO-MEK İLE DÜNYAYA AÇILIYOR
Başkan Üzülmez konuklarını ağırladı
YEREL

BAŞKAN ÜZÜLMEZ KONUKLARINI AĞIRLADI