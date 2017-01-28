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Çayırova Hasan Tahsin İlkokulu'na spor salonu inşa ediliyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Hasan Tahsin İlkokul'una spor salonu inşa ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eğitime katkı sağlamak amacıyla okullara spor salonu inşa ediyor. Öğrencilerin spor alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan spor salonları çeşitli spor dallarının gerçekleştirilmesine imkan sağlıyor. Bu kapsamda Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Çayırova Hasan Tahsin İlköğretim Okulu için spor salonu inşa ediyor. Yapının temel uygulama çalışmaları sürüyor. Bin 100 metrekare alan üzerine inşa edilen spor salonu toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak. Salonun zemin katında 28x13 metre ebatlarında basketbol sahası, bu saha ile ortak kullanımlı 9x13 metre ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Spor salonunda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları, duşlar ve tuvaletler ve büfe bulunacak.

(İG-RFK-Y)



28.01.2017 11:07:02 TSI

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