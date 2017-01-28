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YEREL HABERLER  / İSTANBUL HABERLERİ
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Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: "FETÖ, Papa'nın halifesi olacaktı"

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:08
Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: "FETÖ, Papa'nın halifesi olacaktı"
Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: "FETÖ, Papa'nın halifesi olacaktı"

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Ünlü tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, 15 Temmuz darbe girişiminin öncekilere hiç benzemediğini belirterek, "Bu girişim ölüm vuruşuydu. Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı doğu ve güneydoğu PKK ve PYD'ye verilmişti. Anadolu'da en 5 milyon insan ölmüştü. İstanbul'un sur içi Vatikan devleti gibi devlet yapılmıştı. Pensilvanya'daki FETÖ de halife olarak gelip oturacaktı. Müslüman değil, Müslüman görünümlü, Papa'nın halifesi olacaktı" dedi.
Tarihçi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı'nda düzenlenen söyleşi Programı'nda Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan sinsi oyunları ve darbe girişimlerini anlattı.
Zeynep Harmanşah'ın moderatörlüğünü yaptığı programda geçmişte Osmanlının yanlış anlaşılması veya hiç anlaşılamaması için yalan ve yanlış bilgilerin yayıldığını anlatan Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, padişahlara hakaretler yapıldığını ve iftira atıldığını söyledi.
Batılıların Türkiye'nin gelişmesini istemediklerini de belirten Şimşirgil, şöyle konuştu:
"Tarihinden bu kadar güç alan başka bir millet var mı? Milletin tarihini bilmesini istemediler. Tarihine düşman olmalı ve tarihini sevmemeli diye çok uğraştılar."
Osmanlı'nın şeri bir devlet olduğunu da anlatan Şimşirgil, her adımda İslamın kurallarına riayet edildiğini anlattı. Osmanlı'yı yıkabilmek için ciltlerce kitap yazıldığını ve gençlerin gözünden düşürüldüğünü de anlatan Şimşirgil, 1924 yılındaki dil devrimi ile bin yıllık medeniyet eserlerinin toprağa gömüldüğünü kaydetti.
Şimşirgil, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eserleri, kütüphanelere hapsedip insanları cahil bırakacaksın. Bunu bana kimse anlatamaz. O zamanın profesörlerini çocuk seviyesine indirdiler. Biz, tarihimizi ve dinimizi nereden öğreneceğiz? 1979 yılına kadar Türk düşmanı Hammer'in kitabı ders kitabı olarak okutuldu."

"İslam camiasını Hristiyan yapma projesiydi"
Darbelere de değinen Şimşirgil, Osmanlının bitiriliş tarihinin 1909 olduğunu savundu. Devleti çökertmek için temellerin 1839 yılında Tanzimat Fermanı ile atıldığını da kaydeden Şimşirgil, 70 sene sonra ölüm vuruşunun Abdülhamit Han'a yapıldığını söyledi. Şimşirgil, sözlerini şöyle tamamladı:
"Mason mektepleri açıldı. 1909 da ilk defa bir mason şeyhülislam oldu. Abdülhamit Han'a ölüm vuruşu yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti de darbeler yaşadı. Darbelerde baştakini alıp yerine istediklerini getirdiler. Ancak, 15 Temmuz eskiye benzemiyordu. Bu girişim ölüm vuruşuydu. Eğer darbe girişimi başarılı olsaydı doğu ve güneydoğu PKK ve PYD'ye verilmişti. Anadolu'da en 5 milyon insan ölmüştü. İstanbul'un sur içi Vatikan devleti gibi devlet yapılmıştı. Pensilvanya'daki de halife olarak gelip oturacaktı. Müslüman değil, Müslüman görünümlü FETÖ, Papa'nın halifesi olacaktı. Türkiye'nin eliyle tüm İslam camiasını Hristiyan yapma projesi başlayacaktı. Ancak tarih, tarihten ibret alan bir adam eliyle tekerrür etmedi. 15 Temmuz günü ona dünyayı verirlerdi fakat o adam, 'öleceksek adam gibi ölelim. Kefenim yanımda, ölüme çıkıyorum' diyen bir adamı düşünemediler."
(HB-HA-Y)

28.01.2017 11:13:20 TSI
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