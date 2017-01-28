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Göz altı ışık dolgusunda yaş aralığına dikkat

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:09
Göz altı ışık dolgusunda yaş aralığına dikkat
Göz altı ışık dolgusunda yaş aralığına dikkat

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, göz altı ışık dolgusunda yaş aralığına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.
Op. Dr. Şeyda Atabay, göz altı ışık dolgusunun içeriğindeki yarı çapraz bağlı hyaluronik asit, vitamin mineral aminoasitlerler sayesinde göz altı bölgesindeki çöküklük ve buna bağlı morluklarda uygulanan etkili bir tedavi yöntemi olduğunu ifade ederek, "Göz çevresinin yoğun damar ve sinir ağı ile çevrili olması ve anatomik olarak özellikler içermesi nedeniyle, uygulamanın kanül ile yapılması önerilir. Uygulanan ürünün güvenilir olması ve uygulamanın kanül yapılması ve uygulamayı yapan hekimin deneyimli olması sonucunda bu uygulamanın yapılabileceği yaş sınırı kısıtlaması yoktur. Genel olarak büyüme ve gelişme hesaba alındığında 18 yaş sonrası uygulama daha doğrudur. Ancak bazen hastaya özel nedenler ile çok daha erken yaşlarda uygulama yapılabilinmektedir. Uygulamanın en etkili olduğu ve en güzel sonuçları aldığımız hasta yaş gurubu 20'li ve 30'lu yaşlardır" ifadelerini kaydetti.
Op. Dr. Şeyda Atabay, 40'lı yaşlardaki hastalarda da çok güzel sonuçlar alındığını ancak daha güzel sonuçlar için ek tedavilere gereksinim duyulabildiğini anlatarak, "Uygulamanın kolaylıkla tekrarlanabilir olması, tekrarlanmadığında da hiç bir kötü sonuç yaratmaması biz doktorlar ve hastalarımız için gayet güvenli bir uygulama olduğunu göstermektedir" dedi.
(AT-AT-MK-Y)

28.01.2017 11:14:28 TSI
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