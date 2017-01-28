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Halı sahalardaki maçların da artık bir ligi olacak



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, halı sahaların da artık bir liginin olmasını öngören projenin lansmanı yapıldı.

Toplam 34 hafta süren ve her takımın kendi halı sahasının olduğu, ev sahibi ve deplasman şeklinde oynanan Süper Lig'i Eskişehir halı sahalarına taşıyan Türkiye'nin prestijli halı saha ligi tanıtıldı. Hodrimeydan Halı Saha Ligi'nde EsLiga Ligi ve EsLiga 1 olmak üzere iki lig olacak. EsLiga Eskişehir'in halı sahada Süper Lig'i olacakken, EsLiga 1 ise Türkiye 1. Ligi gibi hizmet verecek. EsLiga'da küme düşen takımlar EsLiga 1'e, EsLiga 1'de ilk 3'e giren takımlar da EsLiga'ya yükselecekler. Bunun dışında tüm karşılaşmalar profesyonel kameramanlar eşliğinde HD olarak internetten yayınlanacakken, ödül olarak ise EsLiga'da şampiyon olan ekip yurt dışı, Play-off şampiyonu olan diğer bir ekip ise yurt içi tatil hakkı elde edecek.

(MSY-MET-Y)



28.01.2017 11:23:56 TSI

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