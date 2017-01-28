28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden Halep'e 3 yardım TIR'ı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:26
Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden Halep'e 3 yardım TIR'ı
Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinden Halep'e 3 yardım TIR'ı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA)- Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencileri, Halep'e gönderilmek üzere topladıkları 3 yardım TIR'ı yola çıktı.
Kredi Yurtlar Kurumu yurdu kalan Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin Kızılay ve KYK öncülüğünde Halep için topladıkları 3 TIR'ı dualarla uğurlandı. Yardım malzemelerin toplanmasına KYK'ya ait ilde ve ilçelerde bulunan yurtlarında kalan öğrenciler ve ilçe esnafları destek verdi. Kampanya, Kızılay Denizli Şubesi ile Kredi Yurtlar Kurumu Denizli Genel Merkezi arasında yapılan anlaşma çerçevesinde yürütüldü. Yaklaşık bir ay süreyle devam eden kampanyaya, kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan 8 bin civarında öğrenci destek verdi. Pamukkale Üniversitesi El-Biruni yerleşkesinde yapılan uğurlama törenine Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Alaattin Aktaş, Kızılay Denizli Şube Başkanı Erdal Otçu, ilçe yurtlarının müdürleri ile öğrenciler katıldı.
Müftü Ahmet Hulusi Külliyesi İmam Hatibi Ali sürücüoğlu'nun yaptığı duanın ardından yardım TIR'ları yola çıktı.
(MT-Y)

28.01.2017 11:31:07 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fitch ve S&amp;P'nin değerlendirmeleri
YEREL

FİTCH VE S&P'NİN DEĞERLENDİRMELERİ
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Ağır tonajlı kamyonlara Jandarma denetimi artıyor
YEREL

AĞIR TONAJLI KAMYONLARA JANDARMA DENETİMİ ARTIYOR
Pamukkale Belediyesi 9 bin litre atık yağı geri dönüşüme kazandırdı
YEREL

PAMUKKALE BELEDİYESİ 9 BİN LİTRE ATIK YAĞI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDI
Denizli'de su kesintisi
YEREL

DENİZLİ'DE SU KESİNTİSİ