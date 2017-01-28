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TEOG'da öğretmenler, üniversite sınavında öğrenciler ödüllendirilecek



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, TEOG sınavlarında başarılı olan öğretmenler ile üniversiteye geçiş sınavlarında başarılı olan öğrencileri ödüllendireceklerini söyledi.

Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Müdürler Kurulu Toplantısı'na katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilçe merkezi, belde ve köylerde bulunan ilkokul, ortaokul, lise, özel okul ve kurum müdürlerinin katıldığı I. kanaat dönemi sonu ve II. kanaat dönemi başı müdürler kurulu toplantısı Osmangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıda konuşma yapan Kaymakam Üçer, her okul için TEOG ile ilgili bir hedef belirleyeceklerini ifade ederek, "TEOG sınavlarında başarılı olan öğretmenlerimiz ödüllendireceğiz. Beyaz Bayrak Projesi'ne daha çok okulumuzun katılımını sağlamalıyız. Üniversiteye geçiş sınavlarında başarılı olan öğrencilerimizi ödüllendireceğiz. Okullarımızdaki kantin denetimlerini artırarak sık aralıklarla yapılmasını sağlayacağız. İhtiyacı olan okullarımıza kitap desteği vereceğiz. Öğretmen-veli-öğrenci iletişiminde teknolojinin sunduğu yeni imkanları kullanmak amacıyla ilçe merkezimizde pilot okullar belirleyerek bu konuda örnek uygulamalar yapacağız. Bütün bunların yanında parçalanmış ailelerin çocuklarını tespit ederek bunlara yönelik psikolojik, sosyal ve kültürel yönden geliştirilmeleri için proje geliştireceğiz. İşte tüm bunları geleceğimiz olan çocuklarımıza en güzel ve en kaliteli eğitimi vermek için yapacağız" dedi.

Kaymakam Üçer'in konuşmasının ardından yapılan toplantıda 2016-2017 eğitim yılının 1. dönemi değerlendirildi ve 2. dönemde yapılması gerekenler görüşüldü. Toplantıya Kaymakam Üçer'in yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ayhan Yıldız, Aziz Durgun, Murat Sapanca ile okul ve kurum müdürleri katıldı.

(Nİ-SLH-Y)



28.01.2017 11:36:38 TSI

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