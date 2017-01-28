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Parkomat görevlilerine terör semineri



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman caddelerinde parkomat olarak görev yapan kişilere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'terör örgütleri' ile ilgili bilgi verildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü kentin bir çok noktasında görevli olan parkomat görevlilerine terör örgütleri hakkında bilgi verdi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mulla Karakuş tarafından slayt eşliğinde terör örgütleri ve eylemleri ile bilgilendirdi.

Mulla Karakuş, PKK, DAEŞ, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütlerinin yapısı, eylem tarzları, canlı bomba eylemleri, şüpheli araç ve şüpheli paketler ile ilgili bilgi verdi.

Terörle Mücadele Şube Müdürü Murat Düzgün ise yaptığı konuşmada, parkomat görevlilerinden şüpheli araç, şüpheli şahısları ihbar etmeleri konusunda talepte bulundu.

Murat Düzgün, "Hepimiz gündemi takip ediyoruz. Şu dönemde yaşanan bu olaylar nedeniyle 'beni ilgilendirmiyor' diyemez. Terörün şekli yok. Türkiye'de terörün hangi ilde hangi şekilde olacağı belli olmuyor. Terör saldırılarının bir izahı yok. Şimdi güvenlik güçleri dışında siviller hedef alınıyor. Her vatandaşımız güvenlik güçlerine yardımcı olmalıdır. Terörle mücadeleyi top yekün yapmalıyız. Sadece güvenlik güçleri ile olacak bir şey değil. Bizler mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ve bu mücadelede sizlerinde yardımı gerekiyor" dedi.

(AHM)



28.01.2017 11:41:46 TSI

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