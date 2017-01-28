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Başkent'in şebeke suyu tertemiz



ANKARA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ile İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından rutin analizleri yapılan Ankara'nın şebeke suyu tertemiz çıktı.

Kentin çeşitli noktaları ile İvedik İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisleri, çıkışından alınan numunelerin aralık ayı analiz sonuçları açıklandı. Analiz sonuçlarına göre; Başkentlilerin musluklarından akan içme suyunun; tertemiz, kaliteli ve içilebilir nitelikte olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Başkent'in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan ASKİ'nin bin 616 noktadan numuneler aldığını hatırlatan yetkililer, numunelerin fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik analizlerinin yapılarak, suyun kalitesinin kontrol altında tutulduğunu kaydettiler.

(BC-HA-Y)



28.01.2017 11:43:54 TSI

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