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Vali Zülkif Dağlı minik kızın isyanına duyarsız kalmadı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 11:44
Vali Zülkif Dağlı minik kızın isyanına duyarsız kalmadı
Vali Zülkif Dağlı minik kızın isyanına duyarsız kalmadı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Yığılca ilçesi Yılgın köyünde yaşanan yol sorunu nedeniyle 6 yaşındaki küçük kızın "Dozer buraya gelecek" şeklindeki söylemine Vali Zülkif Dağlı duyarsız kalmadı ve yolla ilgili çalışma yapılması talimatını verdi.
Düzce'nin yerel televizyonu Düzce TV ekranlarında yayınlanan Yığılca'nın Yılgın köyünde oturan 6 yaşındaki Ecenaz'ın "Ya dozer ya kepçe gelecek bu yolu temizleyecek" isyanını gören Vali Zülkif Dağlı Düzce'de hiçbir soruna duyarsız kalmadığı gibi buna da hemen müdahale edilmesini istedi.
Valilikten yapılan açıklamada Yılgın köyündeki yolun programa alındığı, ancak mevsim nedeniyle gerekli çalışmanın yapılamadı, şimdilik greyderle temizlenen yolun mevsim şartları elverdiğinde geniş kapsamlı çalışma yapılacağı bildirildi.
Açıklamada "Yığılca Yılgın Köyü Osmancık Mahallesi yolunun stabilize toprak yol olduğu, ilçe merkezine 15 kilometre köy merkezine 1,5 kilometre. Yaklaşık 7-8 hanenin olduğu şuan 3 hanenin ikamet ettiği öğrenci sayısının 1 lise öğrencisi olup taşımalı eğitim olduğu bilgisine ulaşıldı. Yığılca Kaymakamımızın habere konu yol durumunu bildiği ve çalışma programına aldığı. Bu yola mevsim itibariyle malzeme döküm ve seriminin mümkün olmadığı, ancak bugün itibariyle greyderle silme yapabileceği yapılan görüşmede belirtilmiştir. Mevsim şartlarının elverdiği ilk fırsatta Kaymakamlık tarafından geniş kapsamlı çalışma yapacağı, İl Özel İdare'sinden iş makinesi ve ekipman ihtiyacı olduğu taktirde özel idare olarak da destek verilecektir" denildi.
(AY)

28.01.2017 11:49:39 TSI
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