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Esenyurt Belediyesi'nin standı EMİTT'te göz doldurdu



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - 21'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMİTT) katılan Esenyurt Belediyesi, ziyaretçilerini ilçeye yapılan yatırımlar ve termal tesisler hakkında bilgilendirdi.

Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5'inci büyük turizm fuarı kimliğini taşıyan 21'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT) Esenyurt Belediyesi, kurulan stantta yapılan yatırımlar ve termal tesisleri ile ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Esenyurt Belediyesi standını ziyarete gelen Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın, Gazeteci Yazar Abdurrahman Kurt ve diğer ziyaretçiler Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nu tebrik etti. Ayrıca Esenyurt Belediyesi standında Esenyurt Kaymakamı Ekrem İnci, Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cuma Bayat, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Şenay Değer, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de ziyarette bulundu.



"Esenyurt, Türkiye'nin ortak kültürüdür"

21'inci EMİTT fuarında uğrak stantlardan biri olan Esenyurt Belediyesi standında ziyaretçilere yatırımlar hakkında bilgi veren Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu, "Esenyurt'ta 81 ilimizden vatandaşlarımız ikamet ediyor. Esenyurt tüm Türkiye'nin ortak kültürüdür. Ayırt etmeksizin gencimizden yaşlısına her vatandaşımıza hizmet götürüyoruz. Geçmiş yıllarda yaptığımız sondaj çalışmamızda termal su kaynağına ulaştık. Şu anda Türkiye'nin en yüksek mineralli suyu Esenyurt'tadır. Bizler de böyle önemli bir kaynağı değerlendirip halkımızın hizmetine sunduk. Termal tesislerimizden Esenyurtlu hemşerilerimizin yanı sıra İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden ve hatta yurt dışından gelen vatandaşlarımız şifa buluyor. Bu yılki 21'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarını (EMİTT) tertipleyen ve organizasyonu tebrik ve teşekkür ediyorum" dedi.

(HB-HA-Y)



28.01.2017 12:04:59 TSI

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