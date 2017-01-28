28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Şehircilik Şurasına katıldı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:22
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Şehircilik Şurasına katıldı
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Şehircilik Şurasına katıldı

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, şehirlerin kimliği, kentsel dönüşümde gelinen nokta ve şehircilik anlayışı konularının ele alınacağı 3 ay sürecek "Şehircilik Şurası" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı.
Beştepe Milli Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Şehirclik Şurası'nın açılış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Türkiye'nin her yerinden Belediye Başkanları katıldı.
Emitt Turizm Fuarı için İstanbul'da bulunan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da Şehircilik Şurasına katılmak için Ankara'ya gelirken; şehircilik ve yaşam alanları oluşturulmasında son derece önemli olan şuranın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakıcı, Ankara'da gerçekleştirilen Şehircilik Şurası'nda çeşitli temaslarda bulundu.
(FSİ-MET-Y)

28.01.2017 12:27:36 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkanlar Külliye'de
YEREL

BAŞKANLAR KÜLLİYE'DE
Osmaneli'de &quot;Eğitimde Vak'a Metodu&quot; çalıştayı başladı
YEREL

OSMANELİ'DE "EĞİTİMDE VAK'A METODU" ÇALIŞTAYI BAŞLADI
Bozüyük'te AK Parti danışmama toplantısı
YEREL

BOZÜYÜK'TE AK PARTİ DANIŞMAMA TOPLANTISI
Söğütte karasinek ve sivrisineklere karşı kışlak ilaçlama yapıldı
YEREL

SÖĞÜTTE KARASİNEK VE SİVRİSİNEKLERE KARŞI KIŞLAK İLAÇLAMA YAPILDI
Başkan Aydoğdu'dan dolandırıcılık uyarısı
YEREL

BAŞKAN AYDOĞDU'DAN DOLANDIRICILIK UYARISI
Söğüt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alper Şahin'e ziyaret
YEREL

SÖĞÜT DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMİ UZM. DR. ALPER ŞAHİN'E ZİYARET
Üreticilerden tüketicilere giden yolda fiyat katlanıyor
YEREL

ÜRETİCİLERDEN TÜKETİCİLERE GİDEN YOLDA FİYAT KATLANIYOR
Bilecik'te U-15 play-off müsabakaları tamamlandı
YEREL

BİLECİK'TE U-15 PLAY-OFF MÜSABAKALARI TAMAMLANDI
Bilecik TRT 1 ekranlarında yer alacak
YEREL

BİLECİK TRT 1 EKRANLARINDA YER ALACAK
İl Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Ömer Balcı'dan 'Lepra' hastalığı hakkında açıklama
YEREL

İL HALK SAĞLIĞI MÜDÜRÜ UZM. DR. ÖMER BALCI'DAN 'LEPRA' HASTALIĞI HAKKINDA AÇIKLAMA
1 kişinin koca stadı temizlemesi 'samanlıkta iğne aramak' deyimini akıllara getirdi
YEREL

1 KİŞİNİN KOCA STADI TEMİZLEMESİ 'SAMANLIKTA İĞNE ARAMAK' DEYİMİNİ AKILLARA GETİRDİ
Söğüt-Bilecik yolunda buzlanma nedeniyle araçlar mahsur kaldı
YEREL

SÖĞÜT-BİLECİK YOLUNDA BUZLANMA NEDENİYLE ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Cuma namazı öncesinde camilerde kar temizliği
YEREL

CUMA NAMAZI ÖNCESİNDE CAMİLERDE KAR TEMİZLİĞİ
Vezirhan Beldesi EMİTT'te
YEREL

VEZİRHAN BELDESİ EMİTT'TE
Bozüyük'te yoğun kar yağışı ilçeyi etkisi altına aldı
YEREL

BOZÜYÜK'TE YOĞUN KAR YAĞIŞI İLÇEYİ ETKİSİ ALTINA ALDI
Osmaneli EMİTT Fuarı'nda
YEREL

OSMANELİ EMİTT FUARI'NDA
Başkan Yağcı'dan Osmanlı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'DAN OSMANLI'NIN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI
Osmaneli'nde 'Vak'a Çalıştay'ı başlıyor
YEREL

OSMANELİ'NDE 'VAK'A ÇALIŞTAY'I BAŞLIYOR
Başkan Yalçın'dan Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'DAN OSMANLI DEVLETİ'NİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI
Bolu Valisi Baruş'tan Vali Elban'a ziyaret
YEREL

BOLU VALİSİ BARUŞ'TAN VALİ ELBAN'A ZİYARET
Başkan Yaman'dan İçmeler Tesislerinde inceleme
YEREL

BAŞKAN YAMAN'DAN İÇMELER TESİSLERİNDE İNCELEME
Bilecik, EMİTT Turizm Fuarı'nda tanıtıldı
YEREL

BİLECİK, EMİTT TURİZM FUARI'NDA TANITILDI
Bayırköy Belediyesi'yle Hizmet-İş Sendikası arasında iş sözleşmesi imzalandı
YEREL

BAYIRKÖY BELEDİYESİ'YLE HİZMET-İŞ SENDİKASI ARASINDA İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI