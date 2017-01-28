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AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Suat Özdağ getirildi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:30
AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Suat Özdağ getirildi
AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığına Suat Özdağ getirildi

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - AK Parti Van İl Gençlik Kolları Başkanlığına Suat Özdağ getirildi.
AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "İl başkanlığımızın, milletvekillerimizin ve genel merkezimizin ortak görüşü ile bu güne kadar Gençlik Kolları Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığını yürüten Suat Özdağ, AK Pati İl Gençlik Kolları Başkanlığını vekaleten yürütecektir. Ayrıca Gürpınar İlçe Kadın Kolları Başkanlığına da Derya Kamber kardeşimiz atanmıştır. Anayasa değişikliği referandum çalışmaların başlayacağı bu dönemde bir an evvel halen görevde olan ve geçmişte bu şerefli görevi yapmış olan gençlik kollarımız, kadın kollarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz ve teşkilatımızın her kademesi ile birlikte çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekmektedir" dedi.
AK Parti'nin her kademesinde görev yapmış ve hala bu görevi yapanların kendileri için büyük önem arz ettiğini ifade eden Soğanda, "Ülkemizin geleceği için hep birlikte yolumuza devam ediyoruz. Suat Özdağ ve Derya Kamber kardeşimize, bütün gençliğimize ve hanım kardeşlerimize yeni süreçte başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
(ATL-ŞAK-Y)

28.01.2017 12:35:35 TSI
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