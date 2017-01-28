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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığ devlet korosu yılın ilk konserini verdi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:35
Elazığ devlet korosu yılın ilk konserini verdi
Elazığ devlet korosu yılın ilk konserini verdi

(Fotoğraflı)

Kamil Cankılıç
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu 2017 yılının ilk konserini verdi.
Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 2017 yılının ilk konserinde hüzzam makamından eserler seslendirdi. Elazığ Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Koro Şefliğini Kenan Çimtay'ın yaptığı konserde, solo ve koro şeklinde olmak üzere 15 parça seslendirildi. Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği Korosu olarak periyodik konserlerine devam ettiklerini belirten Koro Müdürü Olcay Bürhan, 2017 yılının bu ilk konserini verdiklerini söyledi. Coşkulu bir izleyici kitlesiyle karşılaşmaktan çok memnun olduklarını ifade eden Bürhan, "Koro olarak 2017 yılının ilk konserinde hüzzam makamında eserlerden oluşan 15 adet solo ve koro şeklinde sunulan eserle izleyicilerimizin karşısına çıktık. Bundan sonraki periyodik konserlerde de tüm hemşerilerimizi aramızda görmek istiyoruz. Koro olarak periyodik, özel ve eğitim konseri olmak üzere etkinliklerimiz devam edecektir. Şubat ayı içerisinde de hayatını kaybetmiş olan bestekarlarımız anısına bir konser düzenlemeyi planlıyoruz" dedi.
(CK-AKK-Y)

28.01.2017 12:40:30 TSI
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