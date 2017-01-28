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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Altunkaya Group GAPTARIM ve GAPFOOD fuarında

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:36
Altunkaya Group GAPTARIM ve GAPFOOD fuarında
Altunkaya Group GAPTARIM ve GAPFOOD fuarında

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - 8. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı (GAPTARIM) ile 13. Gıda Fuarı (GAPFOOD)" fuarları süresince katılımcılara Mahmood Tea ve Mahmood Coffee ücretsiz olarak ikram ediliyor.
Ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken Altunkaya Group standında Mahmood Coffee ve Mahmood Tea'nin yanı sıra Altunkaya Group'un diğer büyük markaları olan Mahmood Rice ve geniş ürün gamıyla göz dolduran Altunsa markaları da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Altunkaya Group standını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya'dan bilgi aldılar. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Gaziantep Milletvekilleri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile beraberlerindeki heyet'e bilgi veren Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya hedeflerinin dünyanın bütün ülkelerinde Türkiye'nin markası olarak yer almak olduğunu ifade ederek global marka olmanın avantajları hakkında bilgi verdi. Markalaşmanın ihracattaki önemine de değinen Başkan Mahsum Altunkaya Şirket çalışmalarını da değerlendirerek, "Altunkaya Şirketler Grubu merkezi Gaziantep'te bulunan ve birçok alanda faaliyet gösteren büyük bir işletmedir. Gıda sektöründen içecek sektörüne, sağlık ve temizlik sektöründen tarım ve hayvancılık sektörüne kadar birçok alanda Türkiye'yi dış pazarlarda temsil etmektedir. İki bine yakın çalışanı olan Altunkaya Şirketler Grubu 1980 yılından beri Türkiye'ye değer katmakta ve sürekli büyüyüp gelişmektedir. Faaliyetlerinin büyük bölümünü ihracat kanalında sürdüren Altunkaya Şirketler Grubu, elliden fazla ülkeye satış yapmakta ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Özellikle Orta Doğu pazarında sahip olduğu markaların çoğu pazar lideri olan Altunkaya Şirketler Grubu bu ülkelerde Türkiye'nin en önemli ve güvenilir temsilcilerinden birisi olmuştur. Altunkaya Şirketler Grubu global bir şirkettir. Sri Lanka, Irak ve İran'da ki çay tesislerinin yanı sıra, Dubai'de bulunan süt tozu ve doğal sıvı içecek üretim tesisleriyle dış pazarlarda adından övgüyle söz ettirmektedir. Tarım ve hayvancılık sektöründe de yatırımlarına hızla devam eden Altunkaya Şirketler Grubu, dış pazarlardaki ağırlığını her geçen gün arttırmaktadır" dedi.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyet Başkan Mahsum Altunkaya'yı kutlayarak başarılar diledi. Fuar süresince Gaziantep'in dünya markaları arasındaki gururu olan Altunkaya Group tarafından ziyaretçilere ücretsiz sıcak içecek ikram edilecek.
(SD-Y)

28.01.2017 12:42:01 TSI
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