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Osmaneli'de "Eğitimde Vak'a Metodu" çalıştayı başladı

- Belediye Başkanı Münür Şahin;

- "Hedefimiz Osmaneli'yi Dünyaya açılan bir kent haline getirmek"



(Fotoğraflı)



Zeki Ceyhan

BİLECİK (İHA) - Osmaneli ilçesinde, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü, Bilecik SMMMO ve Osmaneli Belediyesi tarafından organize edilen "Eğitimde Vak'a Metodu" çalıştayı başladı.

Osmaneli Belediyesine ait Necla Hanım Konağında düzenlenen ve Osmaneli Belediyesinin ev sahipliğini üstlendiği çalıştayın açılış ve hoş geldiniz konuşmasını, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Müdürü Göksel Yücel Yaptı. Daha sonra günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayı yapan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Recep Pekdemir, üçüncü kez panel için Osmaneli'nde olmanın mutluluğunu yaşadığı belirterek, "Eğitimde Vak'a Metodu çalıştayı için bize ev sahipliği yapan Osmaneli Belediye Başkanına, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taşa, Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Süleyman Kıral'a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Teşekkür konuşmalarının ardından konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin ise "Türkiye'nin 14 üniversitesinden değerli akademisyenlerin katıldığı çalıştay, Osmaneli'nin tanıtımı acısından çok önemli. Üniversitelerle işbirliğimiz ilçemize büyük katkı sağlıyor. Osmaneli'de yapmış olduğumuz girişimler sonrası Türkiye'nin tüm üniversitelerinin ilgisini çekiyor ve çalışma alanı oluyor. İlçemizin bir taraftan tanınabiliriliği artarken, ortaklaşa projelerle ilçemiz yeni fırsatlar, yatırımlar yakalıyor. Hedefimiz 2018 yılı sonunda Osmaneli'yi Türkiye'de tanınan, turizmde değer olmuş, Dünyaya açılan bir kent haline getirmek. Birlik ve beraberlik içinde bu hedefe ilerlediğimizi görmek bizleri mutlu ediyor. İlçemize gösterdiği ilgi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'ya ve Milletvekilimiz Halil Eldemir'e, Bilecik Valimiz Süleyman Elban'a, Kaymakamımız Edip Çakıcı'ya Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş hocamıza, Bilecik AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık ve İlçe Bakanımız Yalçın Karaca'ya, Danışmanımız Prof. Dr. İsa İpcioğlu'na ve Belediye Meclis üyelerimize ve birlikte hedeflere yürüdüğümüz tüm yöneticilerimize, çalışanlarımıza, teşkilatımıza teşekkür ediyoruz. İlçemize kattıkları ve bu çalıştayda ilçemizi tercihleri için İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü'ne, değerli hocalarımıza, Bilecik Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'na, Prof. Dr. Recep Pekdemir hocamıza ve İlçemize büyük katkıları olan hemşehrimiz kardeşimiz eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İki bölümden oluşan çatıştayda konuşan Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Süleyman Kıral "Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, kuruluşun ve kurtuluşun beşiği Şeyh Edebali diyarı Bilecik ilimizin milattan çok önce eski bir tarihe sahip, eski adı Pefka, sonra Lefke en son olarak da Osmaneli ismini alan şirin ilçemizde siz değerli misafirlerimiz ile birlikte olmaktan son derece mutluyuz ve onurluyuz. Osmaneli de bizleri siz değerli öğretim görevlilerle bir araya getiren Osmaneli Belediye Başkanına ve katılımcılarına çok teşekkür ediyorum ve iki gün sürecek olan çalıştayda tüm katılımcılara başarılar diliyorum" dedi.

Çalıştayda son olarak konuşan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü İbrahim Taş "Eğitimde Vak'a çalıştayı için Osmaneli'yi seçen İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Recep Pekdemir'e ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Ayrıca çalıştaya ev sahipliği yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardında Eğitimde Vak'a Metodu çalıştayı başladı.

(ZC-MET-Y)



28.01.2017 12:43:02 TSI

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