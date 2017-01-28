YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkanlar Külliye'de

Başkanlar Külliye'de



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Şehircilik Şurası'na Bilecik'in belediye başkanları da katılım sağladı.

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Şehircilik Şurası'na Bilecik'ten Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman katıldı. Şehircilik Şurası'na, ülkenin saygın akademisyenleri, bürokratları ve uzmanlarıyla beraber ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor. Şurada kentlerle alakalı sorunlar belirlenecek, stratejiler geliştirilecek, akabinde çözüm önerileri sunulacak. Şuranın süreceği 3 ay boyunca şehirlerde kimlik, planlama ve tasarımdan kentsel dönüşüme, şehirleşme, göç ve uyumdan şehirleşmenin yeni vizyonunda yerel yönetimlerin rolüne kadar çok geniş bir yelpazede çalışılacak. Yayınlanacak Sonuç Bildirgesi'nin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mensuplarına, şehircilik alanında faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar ile uzmanlara önemli bir başvuru kaynağı olacağına da inanılıyor.

(CKT-CY-Y)



28.01.2017 12:44:55 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER