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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Meteorolojiden buzlanma ve kuvvetli rüzgar uyarısı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:42
Meteorolojiden buzlanma ve kuvvetli rüzgar uyarısı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da hafif olmak üzere Tunceli ile Bingöl'de kar yağışının devam edeceğini belirten Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı merkezi, buzlanma, don ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ilgililerin dikkatli olmasını istedi.
Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada vatandaşların da duyarlı olması istendi. Açıklamada, "Bölgemizde Elazığ hafif kar yağışlı, çok bulutlu, Tunceli ve Bingöl'de ise kar yağışlı, çok bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Malatya ve Adıyaman'da ise havanın çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların 2 ile 4 derece azalacağı, rüzgarların kuzey ve kuzeybatılı yönlerden yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir"denildi.
Özellikle gece ve sabah saatlerine buzlanma ile don olaylarına dikkat edilmesini isteyen merkez, gün boyu aralıklarla kuvvetli esmesi beklenen rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
(HİV-AKK-Y)

28.01.2017 12:46:55 TSI
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