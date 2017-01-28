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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Büyükşehir köylerin şehir hayatını kolaylaştırdı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:44
Büyükşehir köylerin şehir hayatını kolaylaştırdı
Büyükşehir köylerin şehir hayatını kolaylaştırdı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Köylerden mahalleye dönüşen yerleşim birimlerine alt yapıdan üst yapıya bir çok hizmet götüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, burada yaşayan vatandaşların yaşam koşullarını kolaylaştırıyor.
Kanalizasyon, kilittaşı, yol, kaldırım, sosyal tesis, park, su deposu, asfalt gibi hizmetleri yapan Büyükşehir aynı zamanda ulaşım hizmetini de gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda geçen yıl içerisinde 215 köye 27 güzergahta 28 araçla 1 milyon 327 bin 500 yolcuyu köyden şehir merkezine taşıdı. Vatandaş odaklı hizmet distürü ile çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki hizmetlerinin bir çoğunu yeni mahalle olan (köylere) birimlere de götürüyor.
Fatma Şahin'in göreve geldiği 3 yıldan buyana 9 taşra ilçesinde yaklaşık 400 köyde alt ve üst yapıda hizmetlerin büyük kısmını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını benimsetti.
(SD-Y)

28.01.2017 12:48:51 TSI
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