28 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"İran pazarı daha etkin değerlendirilmeli"

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:44
"İran pazarı daha etkin değerlendirilmeli"
"İran pazarı daha etkin değerlendirilmeli"
- ATO ve DEİK işbirliğiyle "İran Ülke Toplantısı" düzenlendi
- Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül, Türkiye'nin özellikle sanayi ürünleri ihracatını arttırması durumunda 2-3 yıl içinde iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Bilgin Aygül, İran'ın cazip ama zor bir pazar olduğunu belirterek, Türkiye'nin özellikle sanayi ürünleri ihracatını artırması durumunda 2-3 yıl içerisinde iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşabileceğini ifade etti. Aygül, "Adana da tekstil, mobilya, ayakkabı, makina ve tarım ürünlerini öne çıkararak İran pazarına mutlaka girmelidir" diye konuştu.
Adana Ticaret Odası, üyelerine farklı dış pazarları tanıtmak ve bu pazarlarda yeni ticaret olanakları yaratmak için belirli aralıklarla düzenlediği ülke tanıtım toplantılarına bu kez İran'ı ekledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İran İş Konseyi işbirliği ile ATO Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya yoğun ilgi gösterildi.
Toplantının başlangıcında konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Şahbaz, her geçen gün artan rekabet şartları altında ülkeler arası ikili işbirliklerinin daha da önem kazandığını söyledi.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de dış ticaretinde komşu ülkelere yoğunlaşmasının her anlamda avantaj yaratacağına değinen Mehmet Şahbaz, "İran ülkemizin en büyük sınır komşusu olmasına karşın ihracatımızda 10. sırada yer almaktadır. Demek ki İran ile ticarette daha çok mesafe almamız gerekmektedir. Adana ile İran arasında 25 milyon dolarlık ihracat, 18 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilmiş. İki büyük komşu ilişkisine Adana'nın müthiş potansiyelini de eklediğimizde bu miktarın çok düşük olduğunu görüyoruz. Adana, İranlı dostlarımız için hem yatırım, hem de ticaret için Türkiye'nin en cazip şehirlerden biridir. Şu andaki verilere göre Adana'da, sadece 4 adet İran sermayeli şirket bulunmaktadır. Oysa tekstil, plastik, tarım, gıda, makine, inşaat ve madencilik alanlarında büyük çaplı işbirliği fırsatlarımız olduğunu düşünüyorum. İran'da nüfusun yüzde 26'sı Türkçe konuşmaktadır. Tarihsel geçmişimiz ve komşuluk ilişkilerimiz de güçlüdür. Bu bakımdan İran pazarında üyelerimiz için cazip imkanlar olacağını düşünüyorum. Özellikle son dönemde ambargonun kalkmasıyla İran'a ilgi giderek artmaktadır. İran'daki önemli fırsatları biliyoruz. Adana olarak geç kalmadan İran'a gitmeli ve fırsatları yerinde keşfetmeliyiz" ifadelerini kullandı.
DEİK Türk-İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Osman Aksoy da konuşmasında Türkiye ile İran arasındaki dış ticaret hacminin 30 milyar doları aşacağına inandığını ifade ederek, "Önerim Türk firmalarının İran'da konuşlanması. İran'da para transferlerinde sorun var ancak bu sorunun çözümleri de var. Ama yine de güvene dayalı mal satmamayı öneriyorum. Risk almayın. Bedeli tahsil edilmeden, vadeli alışveriş yapmayın ki, ödeme konusunda bazı firmalar gibi sorun yaşamayın. Büyük yatırımlarda mutlaka Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve hükümet işin bir yerinde olmalı. İran'da iş yapılacak sektörlerin başında telekomünikasyon, fast food, AVM inşaası, mobilya, otel, ambalaj ve POS sistemleri geliyor" diye konuştu.
Toplantının bir diğer konuşmacısı Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Oğuzhan Kökosmanlı ise ambargoların kalkmasıyla birlikte tüm dünyanın dikkatini İran'a çevirdiğini, bu ilginin 3-4 yıl daha süreceğini vurguladı. Kökosmanlı, "Bu sürecin sonunda yapılacak yatırımlarla birlikte ortaya bambaşka bir İran çıkmış olacak. Halen Türkiye'nin dış ticaretinin yarısı kadar ticaret yapan İran, 3 yıl sonra bizi yakalayacak. 80 milyonluk nüfusa sahip olan İran nüfusunun yüzde 70'i çalışma yaşı aralığında. İran, ucuz iş gücü, zengin yeraltı kaynakları, yüksek öğrenim kalitesi ve üretim alışkanlığının yanı sıra, Orta Doğu, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan konumunun transit ticaret, gümrük, vergi düzenlemeleri ve yatırımlarla güçlendirilmesi halinde önemli bir pazar potansiyeli taşıyor ve bu da yatırımcıların oldukça dikkatini çekiyor" dedi.
Toplantının son bölümünde katılımcıların İran ile ilgili sorularını yanıtlayan konuşmacılara, ATO Başkan Vekili Mehmet Şahbaz tarafından Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan rölyef hediye edildi.
(ELF-Y)

28.01.2017 12:49:11 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Adana'da &quot;solüsyonla&quot; dolandırıcılık iddiası
YEREL

ADANA'DA "SOLÜSYONLA" DOLANDIRICILIK İDDİASI
Telefoncuya &quot;kebap zırhıyla&quot; saldırdı
YEREL

TELEFONCUYA "KEBAP ZIRHIYLA" SALDIRDI
Kaza yerine gelen polislerin aracına otomobil çarptı
YEREL

KAZA YERİNE GELEN POLİSLERİN ARACINA OTOMOBİL ÇARPTI
GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU
ÇDSO'dan &quot;Nefesli Çalgılar&quot; konseri
YEREL

ÇDSO'DAN "NEFESLİ ÇALGILAR" KONSERİ
Adanaspor, Halil İbrahim Pehlivan'ı kiraladı
YEREL

ADANASPOR, HALİL İBRAHİM PEHLİVAN'I KİRALADI
GÜNCELLEME - Adana'da yasa dışı bildiri dağıtıldığı iddiası
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DA YASA DIŞI BİLDİRİ DAĞITILDIĞI İDDİASI

Adanaspor, Reynaldo'yu transfer etti
YEREL

ADANASPOR, REYNALDO'YU TRANSFER ETTİ
Adliye personeline yönelik EYP'li saldırıya ilişkin dava
YEREL

ADLİYE PERSONELİNE YÖNELİK EYP'Lİ SALDIRIYA İLİŞKİN DAVA
Kozan Sancaklı Esnaf Kefalet Kooperatifi Genel Kurulu
YEREL

KOZAN SANCAKLI ESNAF KEFALET KOOPERATİFİ GENEL KURULU
Adana'daki silahlı kavga
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI KAVGA
Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Bolboceanu Adana'da
YEREL

MOLDOVA'NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ BOLBOCEANU ADANA'DA
Görevden alınan başkan ve ağabeyine hapis istemi
YEREL

GÖREVDEN ALINAN BAŞKAN VE AĞABEYİNE HAPİS İSTEMİ
Adana'da uyuşturucu operasyonları
YEREL

ADANA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI
Adana'da silahlı soygun şüphelileri yakalandı
YEREL

ADANA'DA SİLAHLI SOYGUN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI
Adana'da yasa dışı bildiri dağıtıldığı iddiası
YEREL

ADANA'DA YASA DIŞI BİLDİRİ DAĞITILDIĞI İDDİASI
Müze kavşağı 3 metrelik kaldırıma kavuşuyor
YEREL

MÜZE KAVŞAĞI 3 METRELİK KALDIRIMA KAVUŞUYOR
Moldova Büyükelçisi Bolboceanu'dan Vali Demirtaş'a ziyaret
YEREL

MOLDOVA BÜYÜKELÇİSİ BOLBOCEANU'DAN VALİ DEMİRTAŞ'A ZİYARET
Kalaşnikofu &quot;Al sana emanet&quot; diyerek polise teslim etmişti
YEREL

KALAŞNİKOFU "AL SANA EMANET" DİYEREK POLİSE TESLİM ETMİŞTİ
MHP Adana İl Başkanı Baş: &quot;Devlet aldatmaz millet yanılmaz&quot;
YEREL

MHP ADANA İL BAŞKANI BAŞ: "DEVLET ALDATMAZ MİLLET YANILMAZ"
Öldürüldükleri mezarlığa defnedildiler
YEREL

ÖLDÜRÜLDÜKLERİ MEZARLIĞA DEFNEDİLDİLER
Başkan Sözlü'den Müftü Çınar'a ziyaret
YEREL

BAŞKAN SÖZLÜ'DEN MÜFTÜ ÇINAR'A ZİYARET
Adanalılara Türk Sanat Müziği ziyafeti
YEREL

ADANALILARA TÜRK SANAT MÜZİĞİ ZİYAFETİ
Adanalılar kar şenliği için Kızıldağ'da buluşuyor
YEREL

ADANALILAR KAR ŞENLİĞİ İÇİN KIZILDAĞ'DA BULUŞUYOR