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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ecertaş:

- "Referandum son 300 yılın en önemli anı"



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BURSA (İHA) - İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı ziyaret eden AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, nisan ayında yapılacak referandumun son 300 yılın en önemli anı olduğunu vurguladı.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, referandum öncesi ilk ilçe ziyaretini memleketi İnegöl'e yaptı. Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da ziyaret eden Ecertaş, "Nisan ayında yapılacak referandum son 300 yılın en önemli anı. İnegöl'den beklentimiz yüksek. İnegöl bizim yerli ve milli kalelerimizden biri" dedi.

İl ziyaretlerini tamamladıklarını anlatan Melih Ecertaş, "Şimdi ilçe ziyaretlerimize başlıyoruz. Maksadımız kapı kapı dolaşmak. Bir sürü projemiz var, çalışma şeklimiz var. İlçe ziyaretlerinin ilkini de kendi ilçemize, memleketimize ayıralım istedik. MKYK üyelerimizle birlikte buradayız. Onlarla beraber ilk ilçe ziyaretimiz. Bundan sonra herkes birkaç kişilik gruplarla kendi ziyaretlerini yapacak" diye konuştu.

Ziyarettin memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Melih Ecertaş'a hediye takdim etti.

(MŞ)



28.01.2017 12:56:21 TSI

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