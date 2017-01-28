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Şanlıurfa'da planlı elektrik kesintisi uyarısı



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Pazar günü bazı mahallelerde bakım ve onarım nedeniyle sabah saat 08.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintileri yaşanacak.

Dicle Elektrik tarafından Şanlıurfa - 2 trafo merkezinde yapılacak arıza, onarım ve bakım işleri kapsamında yapacağı şebeke bakım çalışmaları nedeniyle Şanlıurfa'nın Karaköprü, Eyyübiye ve Haliliye ilçelerinde elektrik kesintisinin uygulanacağı duyurularak, vatandaşların tedbirli olması istendi. Konuyla ilgili Dicle Elektrik Dağıtımdan yapılan duyuruda, "29 Ocak 2017 Pazar günü İşletme Bakım ve Onarım Müdürlüğünün Deyaş Enerji firması tarafından devam eden arıza onarım ve bakım işleri kapsamında yapacağı şebeke bakım çalışmaları, Urfa 2 Trafo Merkezinde yapılacak topraklama işlemleri nedeniyle Karşıyaka, Çankaya, Doğukent Merkez Akbayır, Veysel Karani, Yeşildirek, Ertuğrul Gazi, Ulubatlı, Osmangazi, Esentep, Paşabağı, Şairnabi, Bamyasuyu, İmambakır, Sırrın, Bahçelievler Mahalleleri, Jandarma, Sırrın, Karşıyaka, Hayati Harrani, Onikiler, Eyyübiye, Tepe, Şıhmaksut, Hacıbayram, Muradiye, Eyüpnebi, Türkmeydanı, Sancaktar, Beykapısı, Kamberiye, Topdağı, Selçuklu, Osmanlı, Yenice, Yakubiye ve Eyyüpkent Mahallelerinde 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır" denildi.

(Şİ-SD-Y)



28.01.2017 13:03:20 TSI

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