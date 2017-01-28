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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Emine Erdoğan Madagasgar'da Güral Porselen'in ürünlerini inceledi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:58
Emine Erdoğan Madagasgar'da Güral Porselen'in ürünlerini inceledi
Emine Erdoğan Madagasgar'da Güral Porselen'in ürünlerini inceledi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Madagaskar'da TİKA tarafından hizmete sokulan ve ekipman desteği verilen Kadın Eğitim Merkezi'nin açılışını yaptı.
Açılışta kendisine verilen yemekte dünyan en büyük porselen üreticilerinden Güral Porselen ürünleri ile sunum yapıldığını gören Emine Erdoğan, Madagastar'da Türk üretimi Güral Porselen ürünlerini inceledi, beğeni ve memnuniyetini dile getirdi.
Madagaskar'da yaşadığı bilinen lemurların, doğal yaşam alanı olan Lemur Park'ı ziyaret eden Emine Erdoğan, bölgeye özgü aloe vera ve baobab ağaçları hakkında bilgi aldı; ziyaretinin anısına parka bir baobab ağacı dikti. Emine Erdoğan daha sonra, Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tevcih edilen Devlet Yüksek Nişanı törenine iştirak etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Madagaskar Cumhurbaşkanlığı Sarayında Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina ve eşinin onurlarına verdiği resmi akşam yemeğine katıldı. (EFE)

28.01.2017 13:04:20 TSI
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