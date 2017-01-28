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MTB 2017 yılının İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 12:59
MTB 2017 yılının İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi
MTB 2017 yılının İlk Meclis Toplantısını Gerçekleştirdi

(Fotoğraflı)

Yakup Arkın
MALATYA (İHA) - Malatya Ticaret Borsasında(MTB) 2017 yılının ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.
MTB binasında gerçekleşen meclis toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Özbey, Malatya'da düzenlenen "Cazibe Merkezleri" tanıtım toplantısı ile ilgili konuştu. Özbey, "2017 yılının ilk meclis toplantısını bugün gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu hafta içerisinde hükümetimiz tarafından cazibe merkezleri ile ilgili tanıtım toplantısı yapıldı. Malatya'nın da cazibe merkezleri arasında yer alan 23 ilden bir tanesi ilimize yatırımcıların gelmesi açısından bizleri de bilgilendirdiler. Bizde bu konu ile ilgili bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Malatya güvenilir her bakımından yatırım yapılabilecek bir il durumundadır. İnşallah cazibe merkezleri ile ilgili programı Malatya'mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. Malatya Valisi Mustafa Toprak başkanlığında Büyük Şire Pazarının sorunlarının çözümü için girişimlere başladığını söyleyen Başkan Özbey, "Büyük şire pazarında yapılan çalışmalarla ilgili kamu kurum ve kuruluşların katılımı ile güvenli bir Pazar haline gelecek. İnşallah önümüzdeki süreçte üreticin alın terinin karşılığını rahatça alabileceği bir dönem olacak. Kayıt dışı önlenecek. Hijyenik şartlarda alım satım yapılacak. Bunun başlaması nedeniyle Malatya valisine ve Battalgazi kaymakamına teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(YA-SD-Y)

28.01.2017 13:04:51 TSI
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