YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden "cüzzam" hastalığıyla ilgili açıklama

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden "cüzzam" hastalığıyla ilgili açıklama



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden "cüzzam (Lepra)" hastalığı ile ilgili bir açıklama yapılarak, hastalıkta erken tanının çok önemli olduğu vurgusunda bulunuldu.

Cüzzamın tanısı kolay, erken tanı konduğunda önlenebilen ve tedavisi kesin bir hastalık olduğu belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1876 yılında bulunan, verem basiline benzeyen Lepra basili, deri ve sinirleri tutarak belirtilerini gösterir. Hastaya geç tanı konulması ya da doğru tedavi uygulanmaması halinde el, ayak ve gözlerde bazı şekil bozuklukları ve sakatlıklar görülmesi muhtemeldir. Erken tanı konularak etkin tedavi uygulanan hastalarda ise herhangi bir sakatlık söz konusu olmamaktadır. Kötü hayat şartları, temizlik şartlarında uygunsuzluk, iyi beslenememe cüzzam hastalığının sevdiği şartlardır. Bu yüzden dünya üzerindeki geri kalmış ülkelerde yaşanan yoksulluk, açlık, nüfus yoğunluğunun yüksek olması, iç savaşlar ve bu sebeplerden dolayı yaşanan sürekli göçler basilin kökünün tamamen kazınmasını önlemektedir. Cüzzam basiline karşı çoğu insanda doğal bir bağışıklık söz konusu olup, bu kişiler basili almış olsalar bile vücut dirençleri basili yok edeceği için hastalık gerçekleşmemektedir. Basil vücuda girdikten hemen sonra değil, 2-7 yıl sonra ilk hastalık belirtileri görülür. Kuluçka süresinin değişken ve uzun olması da tanı koymayı güçleştiren faktörlerdendir. Genellikle solunum yoluyla bulaşan basilin, uzun süre hasta kişi ile temas halinde olan kişilere ve ailede aktif basil çıkaran hasta kişi varsa, beraber yaşadığı çocuklara geçmesi ihtimali daha yüksektir.

Tedavide tıbbi uygulamalarla birlikte hastaların hayata küsmelerini önlemek de büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden Lepra tanısı konan kişilerin de toplumumuzun bir parçası olduğunu unutmadan yeterli anlayış, sevgi ve desteğin gösterilmesi tıbbi tedavideki başarıya katkı sağlayacaktır."

(GC-



28.01.2017 13:07:24 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER