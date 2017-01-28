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Kayak Merkezleri Işıl Işıl



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Palandöken Ejder 3200 Dünya Kayak Merkezi ve Konaklı Kayak Merkezi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla ışıl ışıl oldu. Fen İşleri Daire Başkanlığı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ışıklandırma sayesinde kayak merkezleri gece başka bir görünüme kavuştu. Yapılan ışıklandırma çalışmalarında şehir merkezi ile Palandöken Kayak Merkezi arasındaki yol güzergâhında bulunan aydınlatma direklerine dekoratif LED süs motifleri ve LED armatür takılarak hem estetiksel bir görüntü sağlanmış oldu hem de kayak severlere daha ışıklı bir ortam hazırlandı. Gondol liftlere takılan projektörler sayesinde kayak pistleri daha aydınlık ve güvenilir bir şekilde insanların kullanımına sunuldu. Palandöken Ejder 3200 Dünya Kayak Merkezi, dekoratif aydınlatma direkleriyle ışıklandırıldı, dış cepheler de Wallwasher (Duvar Boyama) diye tabir edilen LED ışıklandırmalarla bambaşka bir çehre kazandı. Bu arada Konaklı Kayak Merkezi'ndeki tüm aydınlatma direkleri de elden geçirilerek, arızalı ve görsel açıdan bozuk olanlar tamir edildi, LED armatürler takılarak kayak merkezi ışıl ışıl oldu.

(ERZ-AT-Y)



28.01.2017 13:07:05 TSI

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