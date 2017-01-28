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Ilıcalı, market açılışına katıldı



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ERZURUM (İHA) - Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Düzgün Marketler zincirinin 12'inci şube açılışına katıldı. Ilıcalı, Erzurum'a istihdam konusunda büyük katkı sağlayan Düzgün Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün'ü tebrik ederek hayırlı kazançlar diledi.

Düzgün Marketler zinciri Yıldızkent'te açtığı 12'inci şubesi ile hizmete girdi. Açılışa Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula ve çok sayıda davetli katıldı. Düzgün Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün'e, Erzurum'a sunduğu kaliteli hizmetten dolayı teşekkür eden Milletvekili Ilıcalı, "Düzgün marketi marka haline getiren Ömer Bey'i, babasını ve tüm aileyi kutluyorum. 12'inci şubenin açılışını yapıyoruz. Bu kadar şubenin olması kalite ve fiyattan kaynaklanıyor olmalı. Demek ki değerli hemşehrilerim fiyatları uygun bulmuşlar, kaliteden memnun olmuşlar, dolayısıylada talep artmış ve Düzgün marketler, zincir olmuş. Ben tüm vekillerimiz adına açılışa katıldım, onların da selamlarını getirdim. Allah hayırlı uğurlu etsin, hayırlı kazançlar nasip etsin inşallah." dedi.

Ilıcalı, Cazibe Merkezleri Programının istihdam açısından önemine vurgu yaparak "Geçtiğimiz hafta içerisinde Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, 23 ilin Milletvekilleri, Belediye Başkanları ve Valilerinin katılımyla Cazibe Merkezleri Programının resmi açılışını yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen ve Valimiz Seyfettin Azizoğlu'da bu program kapsamında İstanbul'da iş adamlarıyla toplantı düzenledi. Bende iş adamlarımıza cazibe merkezi programlarını anlattım. Bu program ile hizmetin, üretimin, istihdamın artması, yeni hizmetlerin ve yeni yatırımların olması amaçlanıyor ama daha böyle bir program yokken bu hizmeti veren, çok sayıda insana ekmek kapısı olan Ömer Düzgün'ü tebrik ediyorum. Siz Cazibe Merkezi Programndan yararlanmadan, kendi imkanlarınızla 300 kişiyi istihdam ediyorsunuz, böyle güzel hizmet veriyorsunuz, Allah gücünüzü arttırsın." diye konuştu.

İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula'nın yaptığı duanın ardından Düzgün Marketlerin 12'inci şubesi hizmete açıldı.

(ERZ-AT-Y)



28.01.2017 13:13:31 TSI

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