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Didim'de Eğitim Senli 2 öğretmen açığa alındı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çalışkan

AYDIN (İHA) - Eğitim Sen Didim Temsilciliğine üye 2 öğretmen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile açığa alındı. Didim'de Eğitim Sen Didim Temsilciliğine üye ve ayrıca ilçede öğretmenlik yapan Güzade.B ve Barış.B çifti OHAL kapsamında çıkarılan KHK ve haklarında yürütülen bir soruşturma kapsamında valilik emri ile görevden alındığı öğrenildi.

Eğitim Sen Didim Temsilciliği basın açıklaması ile görevden alınan öğretmenlere destek olup iktidarı eleştirdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Gerek ulusal gerekse uluslararası hukukum en temel ilkesi ayaklar altına alınarak yapılan ihraçlar ve açığa almalar, somut hukuki deliler bir tarafa, büyük ölçüde keyfi siyasi fişlemeler üzerinden yapıldığı konusunda şüphemiz kalmamıştır. İlçemiz Didim'de daha önce Eğitim Sen üyelerinden 6 kişi açığa alınmış, KESK'e bağlı sendikalara üye 2 arkadaşımız da ihraç edilmişti.

(HÇ-İK-BA-Y)



28.01.2017 13:13:56 TSI

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