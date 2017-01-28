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YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
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Elazığ'da metruk evde yangın çıktı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:18
Elazığ'da metruk evde yangın çıktı
Elazığ'da metruk evde yangın çıktı

(Fotoğraflı)

Halil İbrahim Varlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın, vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangın, merkez Olgunlar Mahallesi Güzellik Sokak 51 numaralı boş metruk bir evde meydana geldi. Evden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alındı.
Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
(HİV-AKK-Y)

28.01.2017 13:23:12 TSI
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