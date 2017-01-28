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Başkan Berge'den hükümete teşekkür



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge, sicil affı uygulaması ile yeni bir pazar oluşacağını belirterek hükümete teşekkür etti.

Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun en önemli maddelerinden biri olan sicil affının TBMM'den sonra Resmi Gazete'de de onaylandı. Sicil affıyla kredi kartı, kredi, çek, senet borçlarını 6 ay içinde ödeyenlerin yanı sıra borçlarını yapılandıranlar da Bankalar Birliğinin 'kara listesinden' kurtulmuş olacak. Resmi gazetede yayımlanan sicil affı, özellikle esnaf kesimi tarafından sevinçle karşılandı. Sicil affı uygulamasının dar boğazda olan esnaf için önemli bir çalışma olduğunu belirten Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge, "Geçmişte sicil sorunu nedeniyle birçok esnafımız iş yerlerini kapatarak, ticaret hayatına son vermişti. Ancak hükümetin sicil affı uygulaması ile yeni iş yerlerinin açılacağına ve bu yapılanma ile yeni bir pazar oluşacağına inanıyorum. Milletimizin ekonomik olarak yeni çalışmalara ihtiyaç duyduğu bu zaman diliminde, hükümetimizin bu tarz çalışmaları, biz esnaf ve sanatkar camiası içinde çok sevindiricidir. Bu kapsamda hükümetimize, esnaf camiamız adına teşekkür ediyorum" dedi.

(ATL-HA-Y)



28.01.2017 13:24:53 TSI

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