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EMİT Fuarı'nda Ereğli Pidesi ikram edildi



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi 21.Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMİTT)katılımcılara Ereğli Pidesi ikram etti.

21.Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT)'nın 2. gününde Ereğli Belediyesi standını ziyaret eden konuklara Ereğli Pidesi ikram edildi. İlçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yöresel ürünleri de sergilendiği fuarda tanıtım standına gelen konuklar ağırlandı aralarında kardeş ve komşu ilçelerinde bulunduğu stantlar ziyaret edildi.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMİTT Fuarına katılan Kdz. Ereğli Belediyesi, ilçenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor.

29 Ocak Pazar gününe kadar sürecek fuarın 2. gününde Ereğli Belediyesini ziyaret eden katılımcılara Ereğli pidesinin yanı sıra, ilçenin tarihi kültürel değerlerini anlatan tanıtım broşür ve kitapçıklar, fındık ve Osmanlı Çileği reçelinden oluşan ikramların içinde bulunduğu hediye çantaları takdim edildi.

80 ülke ve 81 ilden katılımcıların olduğu fuarda, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş, Özel Kalem Müdürü İbrahim Dönmez, bağlı müdürlüklerin personelleri standı ziyaret eden konukları ağırlarken, aralarında Kardeş Belediye Ankara Keçiören Belediyesi ve komşu ilçe Akçakoca'nın da bulunduğu stantlar ziyaret edildi.

(VK-İÇ)



28.01.2017 13:32:31 TSI

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