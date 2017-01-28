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Lapseki'de asayiş uygulaması



(Fotoğraflı)



Mustafa Uçmaz

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kamu huzuru adına asayiş uygulaması yapıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kamu huzuru adına asayiş uygulaması yapıldı. İç işleri Bakanlığının talimatıyla şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce şüpheli araçlar durdurularak arandı. Arama yapılan araç sürücülerinin de kimlikleri sorgulandı. Ekipler özellikle Asya'dan Avrupa yakasına geçiş noktası olan Lapseki-Gelibolu feribot hattını kullanan araç sürücülerini yakın takibe aldı. Emniyet mensuplarından edinilen bilgide asayiş uygulamalarının gelen talimatlar doğrultusunda süresiz olarak devam edeceği belirtildi.

(GD)



28.01.2017 13:34:21 TSI

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