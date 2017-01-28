YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genç aşıktan sürpriz evlenme teklifi

Genç aşıktan sürpriz evlenme teklifi



(Fotoğraflı)



İlker Uyar

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Samet Dindar isimli genç gönlünü kaptırdığı Melis Karaarslan'a sürpriz bir evlenme teklifi yaptı. Sürpriz karşında şaşkınlığını gizlemeyen Melis Karaarslan kendine yöneltilen evlenme teklifine evet dedi.

Turgutlu'da Fatih Sanayi Sitesinde Dindar Makine'nin sahibi Samet Dindar gönlünü kaptırdığı Melis Karaarslan'a sürpriz bir evlenme teklifi hazırladı. Ortak arkadaşlarının da katkısıyla sevgilisine evlenme teklifi hazırlayan Samet Dindar, Melis Kararslan'ı Irlamaz Rekreasyon alanına getirdi. Araçtan inen Melis Karaarslan bir anda karşısında yanan meşaleleri ve "Benimle Evlenirmisin Melisim" yazılı pankartı gördü. Gördüğü tablo karşısında şaşıran Melis'e, Samet Dindar diz çökerek evlenmek teklifi etti. Evet cevabını alan çılgın aşık Samet Dindar, Melis Karaarslan'ın parmağına evlilik yüzüğünü taktı.

Dostlarının yardımıyla sürpriz evlenme teklifini gerçekleştiren Samet Dindar, "Farklı ve unutulmayacak bir deneyim yaşadık, bunu daha önceden planlamıştık" dedi. Sürpriz evlenme teklifine evet diyen Melis Karaarslan ise, "Ne olduğunu anlamadım ama bu sürpriz beni çok mutlu etti" diye konuştu.

(İLK-AY-Y)



28.01.2017 13:38:36 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER