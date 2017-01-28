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Kayyum Belediyesi ile Diyadin'in çehresi değişiyor

- Diyadin Belediyesi açılışlara hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Diyadin ilçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Diyadin Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar, yaptıkları ve yapacakları çalışmalarla Diyadin'in çehresinin değişeceğini önümüzdeki günlerde önemli projelerin açılışının yapılacağını söyledi.

İHA'ya özel açıklamalarda bulunan Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar, ilçenin uzun aradan sonra ilk defa sinema ile buluşacağını belirtti. İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın desteği ile Diyadin Devlet Hastanesi ve hayvan pazarının bulunduğu bölgelere 2 ayrı 'çorba çeşmesi' yaptıklarını belirten Salih Yaşar, "Çocuklarımız ve vatandaşlarımız için güzel bir sinema salonu hazırladık. Çalışmalarımız tamamlanmak üzere inşallah en kısa zamanda bu projemizi hayata geçireceğiz. Yine sabah erken uyanan ve kahvaltı yapamayan vatandaşlarımız için 2 adet çorba çeşmesi kurduk. Bu projelerimizi en kısa sürede hizmete açacağız. Bu projelerimizi İzmit Belediyesi'nin desteği ile yapıyoruz" dedi.

"Bahar ayında hizmetler hız kesmeyecek"

İlçenin en büyük eksikliklerinden biri olan otogar projesini hayata geçirerek 6 bin metrekare üzerine temel attıklarını vurgulayan Belediye Başkan Vekili Salih Yaşar, bu projenin yaz aylarında süratle devam edeceğini söyledi. İlçenin işlek caddelerine 5 adet yolcu durağı bırakıldığını 40 adetin ise yaz ayında yapılacağına dikkat çeken Başkan Vekili Salih Yaşar "İlçemizde 5 ay içerisinde 2 kilometreyi aşkın asfalt, 28 bin metre kareyi aşkın parke taşı döşeme çalışması yaptık. Yaptığımız görüşmeler neticesinde Ankara Büyük Şehir Belediyesi desteği ile 25 kilometre asfalt yapımı için ihale süreci tamamlandı. İnşallah yaz ayında ilçemizin her tarafını asfalt yapacağız, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. İlçemizin sorunlarının çözümü noktasında gerekli olan her yerle görüştük ve büyük destek aldık" ifadelerini kullandı.

"Diyadin'in sorunları çözülecek"

Diyadin Belediyesi ile kardeş belediye olan İzmit Belediyesi'nin kendilerine büyük destek verdiğini belirten Başkan Vekili Salih Yaşar "Kış ayı olması hasebiyle özellikle sosyal sorumluluk projelerine büyük ağırlık verdik. Diyadin çocuk dergisini çıkararak tüm öğrencilerimize ulaştırdık. Yine 5 sınıf öğrencilerimize bisiklet hediye edeceğiz. Tüm okullarımıza basket potası yapıyoruz. İlçemiz hızla gelişiyor ve değişiyor. Desteklerinden dolayı başta sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Mekan Çeviren, Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe ve Ak Parti İl Başkanı Kemal Atmaca'ya çok teşekkür ediyorum. İnşallah baharın gelmesi ile Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız Mekan Çeviren'in büyük emek ve katkıları ile ilçemizde büyük atılım projelerimiz start alacaktır. Diyadin Belediyesi emin ellerde bundan kimsenin şüphesi olmasın" şeklinde konuştu.

(AG-ŞAK-Y)



28.01.2017 13:40:58 TSI

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