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Üsküdar Belediyesi'nden sınırdaki köpeklere sıcak yuva

28 Ocak 2017 Cumartesi, 13:41
Üsküdar Belediyesi'nden sınırdaki köpeklere sıcak yuva
Üsküdar Belediyesi'nden sınırdaki köpeklere sıcak yuva
- Bir telefonla Kars'ın Dağpınar beldesine mama ve kulübe gönderildi
- Başkan Türkmen, jandarma komutanının isteğine duyarsız kalmadı

(Fotoğraflı)

İSTANBUL (İHA) - Türkiye'nin Ermenistan sınırında son karakol olarak görev yapan Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar Jandarma Karakolu'ndaki köpeklere Üsküdar Belediyesi'nden özel yaptırılan köpek evi ve mama gönderildi. Karakolun içerisinde yaşamlarını sürdüren köpekler artık kendi kulübelerinde kalabilecek.
Üsküdar Belediyesi'nin kedilerin barınması için yaptırdığı evlerin dağıtımı sürerken, belediyenin telefonu çaldı. Türkiye'nin en doğu sınırındaki karakoldan arayan jandarma komutanı Ahmet Antep, sokak hayvanları için yapılan çalışmayı medyadan takip ettiklerini belirterek, karakol içerisinde yaşamını sürdüren köpeklerin barınabileceği bir kulübe ve mama ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

200 kilogram mama gönderildi
Soğuk hava koşulları ve metrelerce karla kaplanan sınır bölgesinde, kış şartlarına direnen hayvanların korunabilmesi için Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in talimatıyla özel köpek kulübesi hazırlatıldı. Köpekler için 200 kilogram mama ve bir kulübe kısa süre içerisinde hazırlanarak yola çıkarıldı. Kars üzerinden Digor'a oradan da Dağpınar Beldesi'ne bağlı sınır karakoluna götürülen kulübe ve mama, yetkililere ulaştırıldı. Bölgeye giden Üsküdar Belediyesi ekipleri askerlerin yardımıyla, getirilen köpek kulübesini yerine yerleştirdi.
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Askerimizin yanında görev yapan, onlara yoldaş olan köpeklerimizin sağlığına yardımcı olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Dağpınar'dan Başkan Hilmi Türkmen'e teşekkür
Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ömer Vargün, bölgede kış şartlarının ağır geçtiğini belirterek, "Belediye başkanımızın duyarlılığından dolayı öncelikle kendisine teşekkür ediyorum. Sayın komutanım medyada görmüş. Bizimle paylaştı. Bölgedeki hayvanlarımızın sıkıntısını biliyoruz. Kış şartları çok ağır. Vatandaşlar imkansızlıklardan dolayı duyarlı olamıyorlar" ifadelerini kullandı.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile yapılan görüşmenin ardından bölgeye köpek kulübesi gönderildiğini ifade eden Başkan Ömer Vargün, "Bunun inşallah devamının da olacağını söylediler. Dağpınar olarak komutanımızla birlikte kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(HB-BA-Y)

28.01.2017 13:46:44 TSI
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