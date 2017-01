YEREL HABERLER / EDİRNE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edirne, turist sayısında dünya sıralamasında 61'inci sırada

Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Bağımsız stratejik pazar araştırması konusunda dünyanın önde gelen şirketi Euromonitor International'ın, 'Dünyanın en çok turist alan 100 şehri' raporunda Edirne 3 milyon 190 bin 400 turist sayısı ile 61'inci sırada yer aldı.

Dünyadaki her noktada ofisleri ve 80'den fazla ülkede analiz uzmanları ile bütün önemli eğilim ve faktörler üzerine pazar araştırmaları yapan, güvenilir raporlar ve günlük güncellemeler ile dünyadaki neredeyse tüm kuruluşlar için temel bir kaynak haline gelen Euromonitor International 2015 yılı için hazırladığı raporu sundu.



Türkiye'den 4 şehir sıralamaya girdi

Dünyanın en çok turist alan 100 şehri sıralamasına Türkiye'den 4 şehir girdi. Euromonitor International'in raporuna göre 12 milyon 414 bin 600 turist sayısı ile İstanbul 8'inci sırada, Antalya 10 milyon 868 bin 700 turist sayısı ile 12'nci sırada, Edirne 3 milyon 190 bin 400 turist sayısı ile 61'inci sırada, Muğla ise 3 milyon 81 bin 500 turist sayısı ile 62'nci sırada yer aldı.

2014 yılındaki raporla karşılaştırıldığında turizm cenneti olarak bilinen Antalya ve Muğla'daki turist sayısında azalma görülürken, İstanbul ve Edirne'deki turist sayısı bir önceki yıla göre artış gösterdi.

2014 yılında Edirne'ye gelen 3 milyon 90 bin 900 turist sayısı 2015 yılında 100 bin artarak 3 milyon 190 bin 400'e ulaştı. Edirne'deki turist sayısı yüzde 3.2 oranında artış, İstanbul'daki turist sayısı yüzde 3.2 oranında artış; Antalya'da turist sayısı yüzde 5.5 oranında azalma, Muğla'da turist sayısında yüzde 6.7 oranında azalma görüldü.



"Bu raporlar Edirne için umut verici"

Dünyanın en çok turist alan 100 şehri sıralamasında Edirne'nin 61'inci sırada yer almasının kent için umut verici olduğunu dile getiren Gürkan, "Euromonitor tarafından 2015 yılı çalkantılı bir yıl olarak değerlendirildi. Bu çalkantılardan en çok etkilenen ülkelerin başında biz varız. 2015 yılı Türkiye için oldukça kötü geçti. Terör olaylarının bitmediği bir yıl oldu. Tüm bunlara rağmen Edirne'nin dünya sıralamasında 61'inci sırada yer alması ve gelen turist sayısının bir önceki yıla göre artması umut verici" diye konuştu.



"Edirne olumlu ayrışmasıyla ön plana çıkmayı başardı"

Ülkenin geçirdiği onca badireye rağmen Edirne'nin turist sayısını sürekli arttırmasıyla Edirne Şehir Markasının gücünü gösterdiğini anlatan Gürkan, "Osmanlıya 92 yıl başkentlik yapan birçok medeniyeti içinde barındıran; tarihi, doğası ve kültürüyle emparyel bir başkent olan Edirne her geçen gün büyümeye devam edecek" dedi.



"Hedef 10 milyon turist"

Edirne'deki yaklaşık 3 milyon turist sayısını önümüzdeki 5-10 yıl içinde 10 milyona çıkartmayı hedeflediklerini anlatan Gürkan, "Edirne Belediyesi olarak gerçekleşeceğine gönülden inandığımız bu hedefimizi her zaman dile getirdim. Edirne'nin geleceğini turizm üzerine kuruyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı, hedeflerimizi şimdiden belirledik. Bu amaçla Edirne'ye yeni destinasyonlar kazandıracak projelerimizi hayata geçiriyoruz. İnanıyoruz ki; Edirne her geçen gün yükselmeye devam edecek. Hak ettiği noktaya gelecektir. Selimiyesi ile nehirleriyle, tarihiyle, farklı dinlere ve mezheplere gösterdiği hoşgörüsüyle yaşanacak ve yaşatılacak olan Şehirlerin Sultanı, Sultanları Şehri Edirne, markalaşma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Çünkü Edirne; barışın, huzurun, özgürlüğün, kültürün ve kardeşliğin başkenti" ifadelerini kaydetti.



10 milyon turist için yapılan çalışmalar

Edirne'nin turizmden daha fazla yararlanabilmesi için Edirne Belediye Başkanlığının 2016 yılında Edirne Turizmi Araştırma Grubu kurduğunu anlatan Gürkan, "Araştırma grubunda turizm alanında dünya çapında araştırmaları olan ve literatüre yön veren kişiler bulunmaktadır. Ana amaç Edirne şehrinin sahip olduğu turizm potansiyelini değerlendirmek, eksiklerini ortaya çıkartıp yeniden ele almak, pazarlama raporunu sunmak, sürdürülebilir sonuç çıkartabilmektir. Ayrıca Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali'nin en iyi şekilde tanıtılması, festivalin tasarlanması, tasarıların uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda fikir çalışmalarında bulunulacaktır. Araştırma Ekibinde ise; Dr. Donald Getz Haskayne School of Business, University of Calgary, Canada, Dr. Phil Cameron King Abdulaziz University, Tourism Institute, Director of Sustainable Development Unit, Dr. Frederic Thomas University of Paris, Dr. Ali Bavik Assistant Professor at Institute for Tourism Studies (IFT) Macau., Dr. Arıl Cansel Gazi Üniversitesi, Dr. Erdoğan Ekiz King Abdulaziz University, Tourism Institute, Saudi Arabia ve Edirne Belediyesi'nden de Aydemir Ay yer almaktadır" dedi.

28.01.2017

